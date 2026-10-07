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Головна Львів Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові сьогодні

Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові сьогодні

Ua ru
7 жовтня 2026 02:05
Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові 7 жовтня
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, у Львові очікується похмура, але тепла погода. Опадів протягом дня не прогнозують. Уночі температура повітря становитиме близько +11 °С, а вдень підніметься до +21 °С. Вітер буде змінних напрямків, 2–3 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Якою буде погода у Львові 7 жовтня

За прогнозом синоптиків, у Львові в середу буде похмуро. Водночас істотних змін погодних умов протягом дня не очікується, а опадів синоптики не прогнозують.

Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові завтра - фото 1
Погода у Львові 7 жовтня. Фото: Meteoprog

У нічні години температура повітря становитиме близько +11 °С. Вдень повітря у місті прогріється до +21 °С.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 2–3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 736 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 54%.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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