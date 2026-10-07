Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові 7 жовтня

Без парасольок, але з хмарами: погода у Львові сьогодні
У середу, 7 жовтня, у Львові очікується похмура, але тепла погода. Опадів протягом дня не прогнозують. Уночі температура повітря становитиме близько +11 °С, а вдень підніметься до +21 °С. Вітер буде змінних напрямків, 2–3 м/с.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Якою буде погода у Львові 7 жовтня
За прогнозом синоптиків, у Львові в середу буде похмуро. Водночас істотних змін погодних умов протягом дня не очікується, а опадів синоптики не прогнозують.
У нічні години температура повітря становитиме близько +11 °С. Вдень повітря у місті прогріється до +21 °С.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 2–3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 736 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 54%.
Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні стартували зйомки документального true crime-фільму "Її три дієслова", присвяченого резонансному вбивству мовознавиці Ірини Фаріон. Режисерами та продюсерами стрічки виступають Юрій Двіжон та Каріна Пустовалова, а сам проєкт став одним із переможців державного конкурсу "Тисячовесна".
Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 жовтня у Львові хлопець погрожував застосувати зброю під час конфлікту на вулиці Шолом-Алейхема.