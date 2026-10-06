В Україні знімають true crime-фільм про вбивство Ірини Фаріон

Мовознавиця та громадська діячка Ірина Фаріон. Фото: УНІАН

В Україні стартували зйомки повнометражного документального true crime-фільму "Її три дієслова", присвяченого резонансному вбивству мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Режисерами та продюсерами стрічки виступають Юрій Двіжон та Каріна Пустовалова, а сам проєкт став одним із переможців державного конкурсу "Тисячовесна".

Про це повідомили автори фільму для hromadske, передає Новини.LIVE.

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True crime-фільм про вбивство Ірини Фаріон

Стрічка дослідить обставини вбивства, судовий процес, цифрові сліди та роль мови у формуванні намірів злочину.

Кадр з фільму про Ірину Фаріон. Фото: hromadske

Окремі епізоди майбутньої документальної стрічки були записані ще у 2022 році, коли Ірина Фаріон була жива. Тоді режисер Юрій Двіжон протягом шести знімальних днів працював із мовознавицею над короткометражним фільмом "Діва українського націоналізму".

Тепер ці записи використають у новому проєкті як цінний архів, що розповідає про Ірину Фаріон та її родину. Загальний обсяг матеріалів становить близько 13 годин інтерв’ю та спостережень.

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Ірина Фаріон разом із внуками. Фото: hromadske

"У 2022 році я провів з Іриною Фаріон шість знімальних днів. Після її вбивства зрозумів, що не можу просто залишити ці матеріали лежати на дисках, адже вони набули зовсім іншого значення. Я почав по-новому їх переглядати й працювати з ними вже як із частиною більшої історії — майбутнього фільму про те, що сталося з Іриною і що відбувалося після її смерті", — каже Двіжон.

Відкриття вулиці Ірини Фаріон у Львові. Фото: hromadske

Після вбивства Фаріон у 2024 році команда вирішила продовжувати роботу над стрічкою. Новий етап розпочався з її похорону. З того часу автори фіксували судовий процес, роботу учасників справи та життя родини мовознавиці.

Донька Ірина Фаріон Софія Особа. Фото: hromadske

Відомо, що Каріна Пустовалова долучилася до роботи над фільмом уже після початку судового процесу. Опрацювання матеріалів справи значною мірою вплинуло на концепцію майбутньої стрічки, зокрема зумовило окремий акцент на мові та змісті слів.

"Для мене було важливо знайти оптику, яка не зводила б цю історію до кримінальної хроніки. Під час дослідження я помітила, як адвокатка Наталя дивиться на справу: через слова, їхні значення та підтексти. І тоді зрозуміла, що саме мова може стати формою цього фільму. Так народився лінгвістичний детектив, у якому слова не просто описують події, вони допомагають простежити шлях від думки до наміру, а від наміру до дії", — каже вона.

Вбивця Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко у суді. Фото: hromadske

Наразі дата премʼєри фільму невідома. Її обіцяють оголосити згодом.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон — українська мовознавиця, науковиця та громадська діячка, відома активною позицією щодо захисту української мови. 19 липня 2024 року у Львові на неї скоїли замах. Зловмисник вистрілив у голову, після чого втік із місця події.

Фаріон госпіталізували, однак того ж вечора вона померла від отриманого поранення.

25 липня 2024 року правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного Вʼячеслава Зінченка. За даними слідства, він заздалегідь готувався до злочину та стежив за Фаріон. Під час розслідування правоохоронці опрацювали значний масив відеозаписів, допитали свідків і провели численні експертизи.

Зінченку висунули обвинувачення в умисному вбивстві, а також незаконному поводженні зі зброєю. Обвинувачений свою провину не визнавав.

Як писали Новини.LIVE, Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок стосовно Вʼячеслава Зінченка. Йому призначили довічне позбавлення волі. Водночас вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

А донька Ірини Фаріон Софія Особа прокоментувала довічний вирок Зінченку. Вона подякувала усім за підтримку. За її словами, очікування вироку було емоційно складним.