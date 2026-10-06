В Украине снимают фильм в жанре true crime об убийстве Ирины Фарион

Лингвист и общественный деятель Ирина Фарион. Фото: УНИАН

В Украине начались съемки полнометражного документального фильма в жанре true crime "Ее три глагола", посвященного громкому убийству лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Режиссерами и продюсерами картины выступают Юрий Движон и Карина Пустовалова, а сам проект стал одним из победителей государственного конкурса "Тысячевесна".

Об этом сообщили авторы фильма в интервью hromadske, передает Новини.LIVE.

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Фильм в жанре true crime об убийстве Ирины Фарион

Фильм исследует обстоятельства убийства, судебный процесс, цифровые следы и роль языка в формировании преступных намерений.

Кадр из фильма об Ирине Фарион. Фото: hromadske

Отдельные эпизоды будущей документальной ленты были сняты еще в 2022 году, когда Ирина Фарион была жива. Тогда режиссер Юрий Движон в течение шести съемочных дней работал с лингвисткой над короткометражным фильмом "Дева украинского национализма"

Теперь эти записи будут использованы в новом проекте в качестве ценного архива, рассказывающего об Ирине Фарион и ее семье. Общий объём материалов составляет около 13 часов интервью и наблюдений.

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Ирина Фарион вместе с внуками. Фото: hromadske

"В 2022 году я провел с Ириной Фарион шесть съемочных дней. После ее убийства понял, что не могу просто оставить эти материалы лежать на дисках, ведь они приобрели совершенно иное значение. Я начал по-новому их пересматривать и работать с ними уже как с частью более обширной истории — будущего фильма о том, что случилось с Ириной и что происходило после ее смерти", — говорит Движон.

Открытие улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: hromadske

После убийства Фарион в 2024 году команда решила продолжить работу над фильмом. Новый этап начался с её похорон. С тех пор авторы фиксировали судебный процесс, работу участников дела и жизнь семьи лингвистки.

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: hromadske

Известно, что Карина Пустовалова присоединилась к работе над фильмом уже после начала судебного процесса. Изучение материалов дела в значительной степени повлияло на концепцию будущей картины, в частности обусловило отдельный акцент на языке и смысле слов.

"Для меня было важно найти ракурс, который не сводил бы эту историю к криминальной хронике. Во время исследования я заметила, как адвокат Наталья смотрит на дело: через слова, их значения и подтексты. И тогда поняла, что именно язык может стать формой этого фильма. Так родился лингвистический детектив, в котором слова не просто описывают события, они помогают проследить путь от мысли к намерению, а от намерения к действию", — говорит она.

Убийца Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в суде. Фото: hromadske

На данный момент дата премьеры фильма неизвестна. Ее обещают объявить позже.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион — украинская лингвистка, учёная и общественная деятельница, известная своей активной позицией по защите украинского языка. 19 июля 2024 года во Львове на неё было совершено покушение. Злоумышленник выстрелил ей в голову, после чего скрылся с места происшествия.

Фарион была госпитализирована, однако в тот же вечер она скончалась от полученного ранения.

25 июля 2024 года правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, он заранее готовился к преступлению и следил за Фарион. В ходе расследования правоохранители изучили значительный массив видеозаписей, допросили свидетелей и провели многочисленные экспертизы.

Зинченко предъявили обвинение в умышленном убийстве, а также в незаконном обращении с оружием. Обвиняемый свою вину не признавал.

Как писали Новини.LIVE, Шевченковский районный суд Львова вынес приговор в отношении Вячеслава Зинченко. Ему назначили пожизненное лишение свободы. В то же время приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

А дочь Ирины Фарион София Особа прокомментировала пожизненный приговор Зинченко. Она поблагодарила всех за поддержку. По её словам, ожидание приговора было эмоционально сложным.