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Главная Львов Убийство Ирины Фарион: в Украине снимают true crime фильм

Убийство Ирины Фарион: в Украине снимают true crime фильм

Ua ru
6 октября 2026 14:57
В Украине снимают фильм в жанре true crime об убийстве Ирины Фарион
Лингвист и общественный деятель Ирина Фарион. Фото: УНИАН

В Украине начались съемки полнометражного документального фильма в жанре true crime "Ее три глагола", посвященного громкому убийству лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион. Режиссерами и продюсерами картины выступают Юрий Движон и Карина Пустовалова, а сам проект стал одним из победителей государственного конкурса "Тысячевесна".

Об этом сообщили авторы фильма в интервью hromadske, передает Новини.LIVE.

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Фильм в жанре true crime об убийстве Ирины Фарион

Фильм исследует обстоятельства убийства, судебный процесс, цифровые следы и роль языка в формировании преступных намерений.

Ірина Фаріон
Кадр из фильма об Ирине Фарион. Фото: hromadske

Отдельные эпизоды будущей документальной ленты были сняты еще в 2022 году, когда Ирина Фарион была жива. Тогда режиссер Юрий Движон в течение шести съемочных дней работал с лингвисткой над короткометражным фильмом "Дева украинского национализма"

Теперь эти записи будут использованы в новом проекте в качестве ценного архива, рассказывающего об Ирине Фарион и ее семье. Общий объём материалов составляет около 13 часов интервью и наблюдений.

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Мовознавиця Ірина Фаріон
Ирина Фарион вместе с внуками. Фото: hromadske

"В 2022 году я провел с Ириной Фарион шесть съемочных дней. После ее убийства понял, что не могу просто оставить эти материалы лежать на дисках, ведь они приобрели совершенно иное значение. Я начал по-новому их пересматривать и работать с ними уже как с частью более обширной истории — будущего фильма о том, что случилось с Ириной и что происходило после ее смерти", — говорит Движон.

Вулиця Ірини Фаріон у Львові
Открытие улицы Ирины Фарион во Львове. Фото: hromadske

После убийства Фарион в 2024 году команда решила продолжить работу над фильмом. Новый этап начался с её похорон. С тех пор авторы фиксировали судебный процесс, работу участников дела и жизнь семьи лингвистки.

Софія Особа
Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: hromadske

Известно, что Карина Пустовалова присоединилась к работе над фильмом уже после начала судебного процесса. Изучение материалов дела в значительной степени повлияло на концепцию будущей картины, в частности обусловило отдельный акцент на языке и смысле слов.

"Для меня было важно найти ракурс, который не сводил бы эту историю к криминальной хронике. Во время исследования я заметила, как адвокат Наталья смотрит на дело: через слова, их значения и подтексты. И тогда поняла, что именно язык может стать формой этого фильма. Так родился лингвистический детектив, в котором слова не просто описывают события, они помогают проследить путь от мысли к намерению, а от намерения к действию", — говорит она.

Вʼячеслав Зінченко
Убийца Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в суде. Фото: hromadske

На данный момент дата премьеры фильма неизвестна. Ее обещают объявить позже.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион — украинская лингвистка, учёная и общественная деятельница, известная своей активной позицией по защите украинского языка. 19 июля 2024 года во Львове на неё было совершено покушение. Злоумышленник выстрелил ей в голову, после чего скрылся с места происшествия.

Фарион была госпитализирована, однако в тот же вечер она скончалась от полученного ранения.

25 июля 2024 года правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, он заранее готовился к преступлению и следил за Фарион. В ходе расследования правоохранители изучили значительный массив видеозаписей, допросили свидетелей и провели многочисленные экспертизы.

Зинченко предъявили обвинение в умышленном убийстве, а также в незаконном обращении с оружием. Обвиняемый свою вину не признавал.

Как писали Новини.LIVE, Шевченковский районный суд Львова вынес приговор в отношении Вячеслава Зинченко. Ему назначили пожизненное лишение свободы. В то же время приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

А дочь Ирины Фарион София Особа прокомментировала пожизненный приговор Зинченко. Она поблагодарила всех за поддержку. По её словам, ожидание приговора было эмоционально сложным.

убийство Львов фильм Украина Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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