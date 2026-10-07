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Главная Львов Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове сегодня

Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове сегодня

Ua ru
7 октября 2026 02:05
Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове 7 октября
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 октября, во Львове ожидается пасмурная, но тёплая погода. Осадков в течение дня не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит около +11 °С, а днём поднимется до +21 °С. Ветер будет переменного направления, 2–3 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая будет погода во Львове 7 октября

По прогнозу синоптиков, во Львове в среду будет пасмурно. При этом существенных изменений погодных условий в течение дня не ожидается, а осадков синоптики не прогнозируют.

Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове завтра - фото 1
Погода во Львове 7 октября. Фото: Meteoprog

В ночные часы температура воздуха составит около +11 °С. Днем воздух в городе прогреется до +21 °С.

Ветер будет переменного направления со скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 54%.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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