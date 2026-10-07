Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове 7 октября

Без зонтиков, но с облаками: погода во Львове сегодня
В среду, 7 октября, во Львове ожидается пасмурная, но тёплая погода. Осадков в течение дня не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит около +11 °С, а днём поднимется до +21 °С. Ветер будет переменного направления, 2–3 м/с.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Какая будет погода во Львове 7 октября
По прогнозу синоптиков, во Львове в среду будет пасмурно. При этом существенных изменений погодных условий в течение дня не ожидается, а осадков синоптики не прогнозируют.
В ночные часы температура воздуха составит около +11 °С. Днем воздух в городе прогреется до +21 °С.
Ветер будет переменного направления со скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 54%.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине стартовали съемки документального фильма в жанре true crime "Ее три глагола", посвященного резонансному убийству лингвиста Ирины Фарион. Режиссерами и продюсерами картины выступают Юрий Движон и Карина Пустовалова, а сам проект стал одним из победителей государственного конкурса "Тысячевесна".
Также Новини.LIVE сообщали, что 5 октября во Львове молодой человек угрожал применить оружие во время конфликта на улице Шолом-Алейхема.