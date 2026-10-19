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Головна Львів Без різкого похолодання, але з дощем: прогноз погоди у Львові на завтра

Без різкого похолодання, але з дощем: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
19 жовтня 2026 14:55
Погода у Львові та області 20 жовтня: дощ уночі та до +16 °C Новини.LIVE
Люди йдуть по вулиці у дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

20 жовтня на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Удень істотних опадів не прогнозують, а температура повітря в області становитиме до +16 °C. На погоду впливатиме атмосферний фронт від циклону над Одесою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові та області 20 жовтня

У Львівській області вночі температура повітря становитиме +4…+9 °C, а вдень підніметься до +11…+16 °C. Очікується східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Без різкого похолодання, але з дощем: прогноз погоди у Львові на завтра - фото 1
Погода у Львові 20 жовтня. Фото: Meteoprog

У Львові вночі прогнозують +6…+8 °C, а вдень — +12…+14 °C. Уночі та вранці можливий невеликий дощ і слабкий туман, проте вдень істотних опадів не очікується.

Якою буде ситуація на річках Львівщини

За даними гідрометеорологічної мережі, протягом минулої доби на більшій частині Львівської області випало від 0 до 4 мм опадів.

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На річках області зберігається режим низької літньо-осінньої межені. Рівні води коливаються незначно — переважно в межах 1–5 см, із переважанням підйому.

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Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

На багатьох річках рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень або нижчими за них. Зокрема, на річці Тисмениці в Дрогобичі рівень води нижчий за мінімальне багаторічне значення на 2 см.

Найближчої доби на річках басейнів Сяну та Дністра переважатиме спад рівнів води, а на рівнинних річках басейну Західного Бугу — підйом.

Чи є загроза пожеж в екосистемах

20 жовтня на більшій частині Львівщини прогнозують відсутню або низьку пожежну небезпеку — першого та другого класів. У районі Мостиськ очікується середній, третій клас.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом, погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

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Також Новини.LIVE писали, що в селі Малехів Львівської громади уламок збитого російського дрона пробив дах промислової будівлі. Пошкоджень зазнало майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів, постраждалих не було.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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