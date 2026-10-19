Люди йдуть по вулиці у дощову погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

20 жовтня на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, можливий слабкий туман. Удень істотних опадів не прогнозують, а температура повітря в області становитиме до +16 °C. На погоду впливатиме атмосферний фронт від циклону над Одесою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові та області 20 жовтня

У Львівській області вночі температура повітря становитиме +4…+9 °C, а вдень підніметься до +11…+16 °C. Очікується східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода у Львові 20 жовтня. Фото: Meteoprog

У Львові вночі прогнозують +6…+8 °C, а вдень — +12…+14 °C. Уночі та вранці можливий невеликий дощ і слабкий туман, проте вдень істотних опадів не очікується.

Якою буде ситуація на річках Львівщини

За даними гідрометеорологічної мережі, протягом минулої доби на більшій частині Львівської області випало від 0 до 4 мм опадів.

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На річках області зберігається режим низької літньо-осінньої межені. Рівні води коливаються незначно — переважно в межах 1–5 см, із переважанням підйому.

Огляд гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

На багатьох річках рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень або нижчими за них. Зокрема, на річці Тисмениці в Дрогобичі рівень води нижчий за мінімальне багаторічне значення на 2 см.

Найближчої доби на річках басейнів Сяну та Дністра переважатиме спад рівнів води, а на рівнинних річках басейну Західного Бугу — підйом.

Чи є загроза пожеж в екосистемах

20 жовтня на більшій частині Львівщини прогнозують відсутню або низьку пожежну небезпеку — першого та другого класів. У районі Мостиськ очікується середній, третій клас.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом, погодні умови сприятимуть низькій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Останні новини Львова

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уламки російського безпілотника пошкодили будинки та автомобілі на Львівщині. На місці працювали відповідні служби, які встановлювали обставини та масштаби пошкоджень.

Також Новини.LIVE писали, що в селі Малехів Львівської громади уламок збитого російського дрона пробив дах промислової будівлі. Пошкоджень зазнало майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів, постраждалих не було.