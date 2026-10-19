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Главная Львов Без резкого похолодания, но с дождём: прогноз погоды во Львове на завтра

Без резкого похолодания, но с дождём: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
19 октября 2026 14:55
Погода во Львове и области 20 октября: дождь ночью и до +16 °C Новини.LIVE
Люди идут по улице в дождливую погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

20 октября во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, возможен слабый туман. Днем существенных осадков не прогнозируется, а температура воздуха в области составит до +16 °C. На погоду будет влиять атмосферный фронт от циклона над Одессой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове и области 20 октября

Во Львовской области ночью температура воздуха составит +4…+9 °C, а днём поднимется до +11…+16 °C. Ожидается восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Без резкого похолодания, но с дождём: прогноз погоды во Львове на завтра - фото 1
Погода во Львове 20 октября. Фото: Meteoprog

Во Львове ночью прогнозируют +6…+8 °C, а днем — +12…+14 °C. Ночью и утром возможен небольшой дождь и слабый туман, однако днем существенных осадков не ожидается.

Какова будет ситуация на реках Львовщины

По данным гидрометеорологической сети, за последние сутки на большей части Львовской области выпало от 0 до 4 мм осадков.

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На реках области сохраняется режимнизкой летне-осенней межени. Уровни воды колеблются незначительно — преимущественно в пределах 1–5 см, с преобладанием подъема.

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Обзор гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

На многих реках уровни воды остаются близкими к минимальным многолетним значениям или ниже них. В частности, на реке Тысменице в Дрогобыче уровень воды ниже минимального многолетнего значения на 2 см.

В ближайшие сутки на реках бассейнов Сяна и Днестра будет преобладать снижение уровней воды, а на равнинных реках бассейна Западного Буга — подъем.

Существует ли угроза пожаров в экосистемах

20 октября на большей части Львовской области прогнозируется отсутствие или низкая пожарная опасность — первого и второго классов. В районе Мостисков ожидается средний, третий класс.

На зображенні може бути: карта і текст
Прогноз пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозу, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Последние новости Львова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что обломки российского беспилотника повредили дома и автомобили на Львовщине. На месте работали соответствующие службы, которые устанавливали обстоятельства и масштабы повреждений.

Также Новини.LIVE писали, что в селе Малехов Львовской общины обломок сбитого российского дрона пробил крышу промышленного здания. Повреждениям подверглось имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров, пострадавших не было.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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