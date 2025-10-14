Садовий розповів про створення безбар'єрного простору — до Львова прибув засновник Ramp Up

Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з ісландським підприємцем та філантропом Гаральдуром Торлейфссоном. Саме його команда Ramp Up надала грант, завдяки якому у місті почали з'являтися доступні входи для людей з інвалідністю.

Про це мер міста розповів у Facebook у вівторок, 14 жовтня.

Садовий зустрівся із засновником ініціативи Ramp Up

Ісландський підприємець вперше завітав до Львова та на власні очі побачив, як у місті втілюється його іціатива зі створення безбар'єрного простору.

"Кілька років тому ми познайомилися з Гаральдуром Торлейфссоном в Ісландії. Тоді я показував йому на планшеті, як виглядає Львів і що потрібно зробити, щоб місто стало доступним для всіх. Сьогодні він уперше приїхав до Львова — щоб на власні очі побачити, як його ідея працює. Саме його команда Ramp Up надала грант, завдяки якому у Львові почали з'являтися доступні входи", — розповів Садовий.

Гаральдур Торлейфссон. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Як розповів мер, завдяки гранту у Львові вже облаштовано 10 доступних входів на вулиці Січових Стрільців — до книгарні, банку, кав'ярень та інших закладів. Надалі мерія встановити ще 90 таких пандусів і входів по всьому місту.

"Пан Гаральдур сам користується кріслом колісним. І сказав, що бачить дуже якісну роботу. А ми з вами бачимо, як із кожним новим входом Львів стає людянішим", — додав Садовий.

