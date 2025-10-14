Садовый рассказал о создании безбарьерного пространства — во Львов прибыл основатель Ramp Up

Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Городской голова Львова Андрей Садовый встретился с исландским предпринимателем и филантропом Гаральдуром Торлейфссоном. Именно его команда Ramp Up предоставила грант, благодаря которому в городе начали появляться доступные входы для людей с инвалидностью.

Об этом мэр города рассказал в Facebook во вторник, 14 октября.

Реклама

Читайте также:

Садовый встретился с основателем инициативы Ramp Up

Исландский предприниматель впервые посетил Львов и воочию увидел, как в городе воплощается его инициатива по созданию безбарьерного пространства.

"Несколько лет назад мы познакомились с Гаральдуром Торлейфссоном в Исландии. Тогда я показывал ему на планшете, как выглядит Львов и что нужно сделать, чтобы город стал доступным для всех. Сегодня он впервые приехал во Львов — чтобы собственными глазами увидеть, как его идея работает. Именно его команда Ramp Up предоставила грант, благодаря которому во Львове начали появляться доступные входы", — рассказал Садовый.

Гаральдур Торлейфссон. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Как рассказал мэр, благодаря гранту во Львове уже обустроено 10 доступных входов на улице Сечевых Стрельцов - в книжный магазин, банк, кафе и другие заведения. В дальнейшем мэрия установить еще 90 таких пандусов и входов по всему городу.

"Господин Гаральдур сам пользуется креслом колесным. И сказал, что видит очень качественную работу. А мы с вами видим, как с каждым новым входом Львов становится более человечным", — добавил Садовый.

Напомним, ранее Андрей Садовый рассказал, какая готовность во Львове к зимнему сезону.

А также недавно глава МИД Польши приехал во Львовскую область с визитом и посетил поселок, где в результате удара РФ погибла семья.