Радослав Сикорский прибыл на Львовщину 10 октября

Радослав Сикорский с делегацией ставит цветы на место трагедии. Фото: Максим Козицкий / Telegram

С рабочим визитом на Львовщину прибыл министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. Он вместе с заместителем главы МИД Украины Александром Мищенко посетили место российского удара по гражданским в Лапаевке.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в пятницу, 10 октября.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Сикорский принес цветы на место трагедии

Они почтили память невинных людей, которых убили оккупанты во время массированной атаки 5 октября. В частности, принесли цветы.

"Эта потеря — открытая рана для Львовщины и всей Украины. Спасибо Польше за поддержку и за то, что вы разделяете нашу боль в самые тяжелые минуты. Это — настоящее братство. Месть врагу будет", — добавил Козицкий.

Место атаки в Лапаевке. Фото: Максим Козицкий / Telegram

Погибшая Анастасия Грицив. Фото: Максим Козицкий / Telegram

Напомним, в Лапиевке в ночь на 5 октября погибла семья из четырех человек.

В тот день оккупанты также массированно атаковали Львов. В городе вспыхнули пожары и исчез свет.