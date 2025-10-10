Видео
Главная Львов Глава МИД Польши посетил село на Львовщине, где РФ убила семью

Глава МИД Польши посетил село на Львовщине, где РФ убила семью

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 12:58
Радослав Сикорский прибыл на Львовщину 10 октября
Радослав Сикорский с делегацией ставит цветы на место трагедии. Фото: Максим Козицкий / Telegram

С рабочим визитом на Львовщину прибыл министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. Он вместе с заместителем главы МИД Украины Александром Мищенко посетили место российского удара по гражданским в Лапаевке.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в пятницу, 10 октября.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Сикорский принес цветы на место трагедии

Они почтили память невинных людей, которых убили оккупанты во время массированной атаки 5 октября. В частности, принесли цветы.

"Эта потеря  открытая рана для Львовщины и всей Украины. Спасибо Польше за поддержку и за то, что вы разделяете нашу боль в самые тяжелые минуты. Это  настоящее братство. Месть врагу будет", — добавил Козицкий.

https://lviv.novyny.live/politsiia-pokazala-pershi-kadri-pislia-vluchan-na-lvivshchini-video-285552.html
Место атаки в Лапаевке. Фото: Максим Козицкий / Telegram

загибла Лапаївка
Погибшая Анастасия Грицив. Фото: Максим Козицкий / Telegram

Напомним, в Лапиевке в ночь на 5 октября погибла семья из четырех человек.

В тот день оккупанты также массированно атаковали Львов. В городе вспыхнули пожары и исчез свет.

Польша Львов МИД война в Украине Радослав Сикорский
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
