Первые кадры после попаданий по Лапаевке — в полиции показали видео с бодикамер

Полиция показала кадры после попаданий на Львовщине — видео
Россияне нанесли комбинированные удары по Лапаевке Львовской области утром в воскресенье, 5 октября, в результате чего погибла вся семья. Полицейские, которые первыми приехали на места попаданий, помогали людям выбраться из разрушенных домов.
Соответствующие кадры обнародовала Патрульная полиция Львовской области в Telegram.
Первые минуты после прилета по Лапаевке
"Комбинированный вражеский удар по Львовщине: есть погибшие и раненые. Разбор завалов в селе Лапаевка продолжается", — отметили правоохранители.
Согласно обнародованным кадрам, несколько домов разрушены до основания, еще некоторые получили повреждения. Патрульные помогали людям выбраться из-под обломков искореженных домов, оказывали пострадавшим психологическую помощь и отправляли их к медикам. Также полицейские охраняли места прилетов и сотрудничали со спасательными службами.
"Целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения", — уточнили патрульные.
В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал фото последствий ударов России по региону, который по состоянию на 22:00 до сих пор оправляется от обстрела. По его словам, это самая массированная атака на область с начала полномасштабного вторжения.
Последствия обстрела Львовской области
Напомним, что в результате российского обстрела Львовской области 5 октября погибли четыре человека, восемь получили ранения. Кроме того, в городе и области обнаружили масштабные разрушения.
Также мы сообщали, что из атакованной Россией Лапаевки в больницу доставили четырех пациентов. Один из раненых в тяжелом состоянии, ему делали операцию.
Кроме того, во время атаки на Львов россияне разрушили индустриальный парк Sparrow, что в промышленной зоне "Сигнивка". Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте событий.
Добавим, что утром социальные сети распространяли сообщения якобы во Львове возле жилых домов обнаружили обломок ракеты. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что нашли на самом деле.
