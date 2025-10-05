Первые кадры после попаданий по Лапаевке — в полиции показали видео с бодикамер

Спасатель на месте попаданий в Лапаевке. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Россияне нанесли комбинированные удары по Лапаевке Львовской области утром в воскресенье, 5 октября, в результате чего погибла вся семья. Полицейские, которые первыми приехали на места попаданий, помогали людям выбраться из разрушенных домов.

Соответствующие кадры обнародовала Патрульная полиция Львовской области в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Первые минуты после прилета по Лапаевке

"Комбинированный вражеский удар по Львовщине: есть погибшие и раненые. Разбор завалов в селе Лапаевка продолжается", — отметили правоохранители.

Разрушенные дома после ударов РФ. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Разрушенный дом. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Согласно обнародованным кадрам, несколько домов разрушены до основания, еще некоторые получили повреждения. Патрульные помогали людям выбраться из-под обломков искореженных домов, оказывали пострадавшим психологическую помощь и отправляли их к медикам. Также полицейские охраняли места прилетов и сотрудничали со спасательными службами.

"Целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения", — уточнили патрульные.

Спасатели на месте прилета. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал фото последствий ударов России по региону, который по состоянию на 22:00 до сих пор оправляется от обстрела. По его словам, это самая массированная атака на область с начала полномасштабного вторжения.

Мужчины разбирают завалы. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Мужчины ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Последствия обстрела Львовской области

Напомним, что в результате российского обстрела Львовской области 5 октября погибли четыре человека, восемь получили ранения. Кроме того, в городе и области обнаружили масштабные разрушения.

Также мы сообщали, что из атакованной Россией Лапаевки в больницу доставили четырех пациентов. Один из раненых в тяжелом состоянии, ему делали операцию.

Кроме того, во время атаки на Львов россияне разрушили индустриальный парк Sparrow, что в промышленной зоне "Сигнивка". Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте событий.

Добавим, что утром социальные сети распространяли сообщения якобы во Львове возле жилых домов обнаружили обломок ракеты. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что нашли на самом деле.