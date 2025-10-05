Атака на Львів 5 жовтня — РФ зруйнувала індустріальний парк

Пожежа в індустріальному парку. Фото: Новини.LIVE

Росія під час нічної атаки на Львів знищила індустріальний парк Sparrow. Він розташований у промисловій зоні "Сигнівка".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Що відомо про індустріальний парк Sparrow

Зараз там триває ліквідація наслідків.

Парк створений для розвитку інноваційних виробництв у галузях ІТ та машинобудування і, за словами мера Андрія Садового, є 100% цивільним об'єктом без військового виробництва.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

РФ знищила будівлю індустріального парку. Фото: Новини.LIVE

Площа цього об'єкта становить більше 18 гектарів.

Довідка

Індустріальний парк — це промислова територія для бізнесу. Він має усю необхідну інфраструктуру, де підприємства можуть швидко запускати та масштабувати свою діяльність.

Зазвичай індустріальні парки розташовуються за межами або на околицях міст: поблизу автомагістралей, залізничних вузлів, портів або аеропортів. Такі локації зручні для постачання сировини та доставки готової продукції.

Нагадаємо, раніше Садовий розповів, яких руйнувань зазнав сьогодні Львів внаслідок атаки РФ.

Загалом в області РФ сьогодні вбила чотирьох людей.