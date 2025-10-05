Атака на Львів 5 жовтня — РФ зруйнувала індустріальний парк

У Львові після атаки горів індустріальний парк — фото, відео
Росія під час нічної атаки на Львів знищила індустріальний парк Sparrow. Він розташований у промисловій зоні "Сигнівка".
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
Що відомо про індустріальний парк Sparrow
Зараз там триває ліквідація наслідків.
Парк створений для розвитку інноваційних виробництв у галузях ІТ та машинобудування і, за словами мера Андрія Садового, є 100% цивільним об'єктом без військового виробництва.
Площа цього об'єкта становить більше 18 гектарів.
Довідка
Індустріальний парк — це промислова територія для бізнесу. Він має усю необхідну інфраструктуру, де підприємства можуть швидко запускати та масштабувати свою діяльність.
Зазвичай індустріальні парки розташовуються за межами або на околицях міст: поблизу автомагістралей, залізничних вузлів, портів або аеропортів. Такі локації зручні для постачання сировини та доставки готової продукції.
Нагадаємо, раніше Садовий розповів, яких руйнувань зазнав сьогодні Львів внаслідок атаки РФ.
Загалом в області РФ сьогодні вбила чотирьох людей.
Читайте Новини.LIVE!