Атака на Львов 5 октября - РФ разрушила индустриальный парк

Пожар в индустриальном парке. Фото: Новини.LIVE

Россия во время ночной атаки на Львов уничтожила индустриальный парк Sparrow. Он расположен в промышленной зоне "Сигнивка".

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.

Что известно об индустриальном парке Sparrow

Сейчас там продолжается ликвидация последствий.

Парк создан для развития инновационных производств в области ИТ и машиностроения и, по словам мэра Андрея Садового, является 100% гражданским объектом без военного производства.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

РФ уничтожила здание индустриального парка. Фото: Новини.LIVE

Площадь этого объекта составляет более 18 гектаров.

Индустриальный парк — это промышленная территория для бизнеса. Он имеет всю необходимую инфраструктуру, где предприятия могут быстро запускать и масштабировать свою деятельность.

Обычно индустриальные парки располагаются за пределами или на окраинах городов: вблизи автомагистралей, железнодорожных узлов, портов или аэропортов. Такие локации удобны для поставки сырья и доставки готовой продукции.

Напомним, ранее Садовый рассказал, какие разрушения претерпел сегодня Львов в результате атаки РФ.

Всего в области РФ сегодня убила четырех человек.