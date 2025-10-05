Атака на Львов 5 октября - РФ разрушила индустриальный парк

Во Львове после атаки горел индустриальный парк — фото, видео
Россия во время ночной атаки на Львов уничтожила индустриальный парк Sparrow. Он расположен в промышленной зоне "Сигнивка".
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.
Что известно об индустриальном парке Sparrow
Сейчас там продолжается ликвидация последствий.
Парк создан для развития инновационных производств в области ИТ и машиностроения и, по словам мэра Андрея Садового, является 100% гражданским объектом без военного производства.
Площадь этого объекта составляет более 18 гектаров.
Справка
Индустриальный парк — это промышленная территория для бизнеса. Он имеет всю необходимую инфраструктуру, где предприятия могут быстро запускать и масштабировать свою деятельность.
Обычно индустриальные парки располагаются за пределами или на окраинах городов: вблизи автомагистралей, железнодорожных узлов, портов или аэропортов. Такие локации удобны для поставки сырья и доставки готовой продукции.
Напомним, ранее Садовый рассказал, какие разрушения претерпел сегодня Львов в результате атаки РФ.
Всего в области РФ сегодня убила четырех человек.
