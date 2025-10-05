Видео
Видео

Главная Львов В жилой застройке Львова нашли обломок ракеты — видео

В жилой застройке Львова нашли обломок ракеты — видео

Дата публикации 5 октября 2025 11:47
Атака на Львов 5 октября — видео обломка ракеты
Обломок ракеты. Фото: Новини.LIVE

После ночной российской атаки в жилой застройке Львова нашли обломок. Предварительно это крылатая ракета.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.

Последствия атаки

В результате атаки выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. В поврежденных домах люди самостоятельно начали ликвидировать последствия.

Спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев заявил, что этой ночью Львовщина подверглась одной из самых больших атак. Спасатели работают на нескольких локациях в области и на трех местах попаданий во Львове.

Больше всего пострадали во время атаки Лапаевцы. Там среди погибших девушка, ориентировочно 16-17 лет.

Напомним, что на Львовщине уже известно о четырех погибших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов ночью выпустила РФ по Украине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
