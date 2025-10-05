Садовый рассказал о последствиях атаки РФ на Львов

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Львову. В результате вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии Новини.LIVE.

Садовый о последствиях атаки РФ на Львов 5 октября

Андрей Садовый отметил, что этой ночью Львов пережил одну из самых масштабных ракетных атак. В результате вражеского удара повреждены более тысячи окон и дверей.

По словам мэра, пострадали более семи предприятий, в частности, индустриальный парк Sparrow, где продолжается пожар.

"Ракеты, дроны. Силы ПВО, конечно, много уничтожили этого зла, но имеем беду. У нас в восьмой больнице Луки двое раненых, состояние сложное. Два человека в селе Лапаевка погибли, там еще могут быть люди под завалами.

Если говорить о нашей гражданской инфраструктуре, то это более тысячи окон и дверей повылетали. Очень много повреждено предприятий — более семи", — проинформировал Садовый о последствиях вражеской атаки.

В частности, он отметил, что это большие убытки — десятки миллионов долларов.

"Все службы работают, спасатели и медики отреагировали очень оперативно. Город выделяет по 12 тысяч гривен за окно и по 8 тысяч — за двери, чтобы помочь людям восстановиться", — рассказал Садовый.

