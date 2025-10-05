Садовий розповів про наслідки атаки РФ на Львів

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Львову. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано значні руйнування.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Садовий про наслідки атаки РФ на Львів 5 жовтня

Андрій Садовий зазначив, що цієї ночі Львів пережив одну з наймасштабніших ракетних атак. Внаслідок ворожого удару пошкоджено більш ніж тисячу вікон і дверей.

За словами мера, постраждали понад сім підприємств, зокрема індустріальний парк Sparrow, де триває пожежа.

"Ракети, дрони. Сили ППО, звичайно, багато знищили цього зла, але маємо біду. У нас у восьмій лікарні Луки двоє поранених, стан складний. Двоє людей у селі Лапаївка загинули, там ще можуть бути люди під завалами.

Якщо говорити про нашу цивільну інфраструктуру, то це більш ніж тисячу вікон і дверей повилітали. Дуже багато пошкоджено підприємств — більш ніж сім", — поінформував Садовий про наслідки ворожої атаки.

Зокрема, він наголосив, що це великі збитки — десятки мільйонів доларів.

"Всі служби працюють, рятувальники й медики відреагували дуже оперативно. Місто виділяє по 12 тисяч гривень за вікно і по 8 тисяч — за двері, щоб допомогти людям відновитися", — розповів Садовий.

Раніше ми інформували, що 5 жовтня російські війська атакували Львів, внаслідок чого частина міста лишилась без електроенергії.

Також ми повідомляли, що у Львівській області внаслідок ворожого обстрілу є загиблі серед цивільних.