Садовый сделал важное заявление относительно дальнейших атак РФ

Садовый сделал важное заявление относительно дальнейших атак РФ

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 15:16
Садовый заявил, что количество атак РФ будет расти
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Львову и Львовской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. На фоне сегодняшнего обстрела мэр Андрей Садовый предупредил, что количество атак РФ будет расти.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Садовый о дальнейших атаках РФ и их количестве

Учитывая сегодняшнюю массированную атаку России на Львов, Андрей Садовый заявил, что количество вражеских ударов будет расти и в дальнейшем.

"Мы должны понимать, так выглядит, что количество атак РФ будет расти. Поэтому укрытие реально спасает", — сказал Садовый.

В то же время городской голова Львова поблагодарил горожан за то, что они спускались в укрытие во время массированного удара РФ по Львову 5 октября.

"Большое спасибо львовянам, которые пошли в укрытие", — отметил Садовый.

Напомним, что в ночь на 5 октября российские войска обстреляли Львов — часть города осталась без света.

Впоследствии Андрей Садовый подробно рассказал о последствиях массированного удара России по Львову 5 октября.

