Садовий заявив, що кількість атак РФ буде зростати

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по Львову та Львівській області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. На тлі сьогоднішнього обстрілу мер Андрій Садовий попередив, що кількість атак РФ буде зростати.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий сказав у коментарі Новини.LIVE.

Садовий про подальші атаки РФ та їх кількість

З огляду на сьогоднішню масовану атаку Росії на Львів, Андрій Садовий заявив, що кількість ворожих ударів буде зростати й надалі.

"Ми повинні розуміти, так виглядає, що кількість атак РФ буде зростати. Тому укриття реально рятує", — сказав Садовий.

Водночас міський голова Львова подякував містянам за те, що вони спускалися в укриття під час масованого удару РФ по Львову 5 жовтня.

"Велика подяка львів'янам, що пішли в укриття", — зазначив Садовий.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські війська обстріляли Львів — частина міста лишилася без світла.

Згодом Андрій Садовий детально розповів про наслідки масованого удару Росії по Львову 5 жовтня.