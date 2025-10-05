Відео
Головна Львів Садовий зробив важливу заяву щодо подальших атак РФ

Садовий зробив важливу заяву щодо подальших атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 15:16
Садовий заявив, що кількість атак РФ буде зростати
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по Львову та Львівській області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування. На тлі сьогоднішнього обстрілу мер Андрій Садовий попередив, що кількість атак РФ буде зростати.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий сказав у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Садовий про подальші атаки РФ та їх кількість

З огляду на сьогоднішню масовану атаку Росії на Львів, Андрій Садовий заявив, що кількість ворожих ударів буде зростати й надалі.

"Ми повинні розуміти, так виглядає, що кількість атак РФ буде зростати. Тому укриття реально рятує", — сказав Садовий.

Водночас міський голова Львова подякував містянам за те, що вони спускалися в укриття під час масованого удару РФ по Львову 5 жовтня.

"Велика подяка львів'янам, що пішли в укриття", — зазначив Садовий.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські війська обстріляли Львів — частина міста лишилася без світла.

Згодом Андрій Садовий детально розповів про наслідки масованого удару Росії по Львову 5 жовтня.

Львів обстріли Андрій Садовий укриття Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
