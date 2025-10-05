Атака на Львів 5 жовтня — відео уламка ракети

Уламок ракети. Фото: Новини.LIVE

Після нічної російської атаки у житловій забудові Львова знайшли уламок. Попередньо це крилата ракета.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок атаки вибито вікна, двері, пошкоджено покрівлі та фасади. У пошкоджених будинках люди самостійно почали ліквідовувати наслідки.

Речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев заявив, що цієї ночі Львівщина зазнала однієї з найбільших атак. Рятувальники працюють на кількох локаціях в області та на трьох місцях влучань у Львові.

Найбільше постраждали під час атаки Лапаївці. Там серед загиблих дівчина, орієнтовно 16-17 років.

Нагадаємо, що на Львівщині вже відомо про чотирьох загиблих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів вночі випустила РФ по Україні.