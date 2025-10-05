Видео
Видео

Жители многоэтажки во Львове рассказали о разрушениях — видео

Жители многоэтажки во Львове рассказали о разрушениях — видео

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 13:35
Атака на Львов 5 октября - фото и видео последствий
Повреждена многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Во время сегодняшней ночной атаки на Львов в жилых домах выбиты окна и двери. Также повреждена облицовка стен

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.

Читайте также:

Последствия атаки

Жительница одного из поврежденных домов рассказала, что такие разрушения вызвала взрывная волна.

"У нас полностью выбило два окна, повредило балкон и двери. Внутри все было в стекле и земле, даже шторы порвало", — говорит женщина.

Семья не спускалась в укрытие, потому что осталась дома с ребенком с инвалидностью.

Люди самостоятельно ликвидируют последствия.

Напомним, что в результате сегодняшней атаки на Львовщине есть четверо погибших.

Также мы публиковали видео обломка ракеты, который нашли в жилой застройке Львова.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
