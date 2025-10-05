Атака на Львов 5 октября - фото и видео последствий

Жители многоэтажки во Львове рассказали о разрушениях — видео
Во время сегодняшней ночной атаки на Львов в жилых домах выбиты окна и двери. Также повреждена облицовка стен
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия.
Последствия атаки
Жительница одного из поврежденных домов рассказала, что такие разрушения вызвала взрывная волна.
"У нас полностью выбило два окна, повредило балкон и двери. Внутри все было в стекле и земле, даже шторы порвало", — говорит женщина.
Семья не спускалась в укрытие, потому что осталась дома с ребенком с инвалидностью.
Люди самостоятельно ликвидируют последствия.
Напомним, что в результате сегодняшней атаки на Львовщине есть четверо погибших.
Также мы публиковали видео обломка ракеты, который нашли в жилой застройке Львова.
