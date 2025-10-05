Атака на Львів 5 жовтня — фото і відео наслідків

Жителі багатоповерхівки у Львові розповіли про руйнування — відео
Під час сьогоднішньої нічної атаки на Львів у житлових будинках вибиті вікна та двері. Також пошкоджено облицювання стін
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.
Наслідки атаки
Мешканка одного з пошкоджених будинків розповіла, що такі руйнування спричинила вибухова хвиля.
"У нас повністю вибило два вікна, пошкодило балкон і двері. Всередині все було у склі та землі, навіть штори порвало", — каже жінка.
Родина не спускалася в укриття, бо залишилася вдома з дитиною з інвалідністю.
Люди самостійно ліквідовують наслідки.
Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Львівщині є четверо загиблих.
Також ми публікували відео уламка ракети, який знайшли у житловій забудові Львова.
