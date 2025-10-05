Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Жителі багатоповерхівки у Львові розповіли про руйнування — відео

Жителі багатоповерхівки у Львові розповіли про руйнування — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:35
Атака на Львів 5 жовтня — фото і відео наслідків
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Львів у житлових будинках вибиті вікна та двері. Також пошкоджено облицювання стін

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Мешканка одного з пошкоджених будинків розповіла, що такі руйнування спричинила вибухова хвиля.

"У нас повністю вибило два вікна, пошкодило балкон і двері. Всередині все було у склі та землі, навіть штори порвало", — каже жінка.

Родина не спускалася в укриття, бо залишилася вдома з дитиною з інвалідністю.

Люди самостійно ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Львівщині є четверо загиблих.

Також ми публікували відео уламка ракети, який знайшли у житловій забудові Львова.

Львів обстріли війна в Україні багатоповерхівка руйнування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації