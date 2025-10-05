Обстріл Лапаївки 5 жовтня — в якому стані постраждалі

Юрій Янковський. Фото: кадр з відео

Лікар ортопед-травматолог Юрій Янковський лікарні Святого Луки Першого медичного обʼєднання Львова розповів про стан постраждалих з Лапаївки внаслідок російського обстрілу у ніч проти 5 жовтня. За його словами, каретами швидкої допомоги доставили чотирьох пацієнтів.

Про це Юрій Янковський повідомив у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Поранені з Лапаївки

Лікар повідомив, що 46-річного чоловіка та 41-річну жінку доставили до лікарні Святого Пантелеймона. Поранених оглянули та відпустили на амбулаторне лікування.

"Двох інших пацієнтів доставили до лікарні Святого Луки. 60-річну жінку у стані середньої важкості з забійною раною на голові. Їй надали допомогу та вона продовжує лікуватися амбулаторно", — зазначив Янковський.

Також доставили 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла. Лікар повідомив, що його ургентно прооперували. Наразі поранений госпіталізований до відділення інтенсивної терапії. Медики продовжують йому надавати допомогу.

День жалоби

Внаслідок російського обстрілу у Зимноводівській громаді Львівської області оголосили День жалоби через загибель родини у Лапаївці.

"Страшна звістка сколихнула Зимноводівську громаду. Унаслідок трагічних подій у вічність відійшла учениця 10-А класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи Анастасія Гриців разом із рідними", — йдеться у повідомленні.

Анастасія Гриців. Фото: facebook.com/ZymnovodivskaOTG

У Зимноводівській сільській раді територіальної громади наголосили, що це невимовний біль і непоправна втрата для всієї спільноти.

Допис громади. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня загарбники масовано атакували Львів та область. Мер Андрій Садовий попередив, що кількість обстрілів буде зростати.

Крім того, внаслідок російських ударів горів індустріальний парк Sparrow, який розташований у промисловій зоні "Сигнівка".