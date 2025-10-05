Обстрел Лапаевки 5 октября — в каком состоянии пострадавшие

Юрий Янковский. Фото: кадр из видео

Врач ортопед-травматолог Юрий Янковский больницы Святого Луки Первого медицинского объединения Львова рассказал о состоянии пострадавших из Лапаевки в результате российского обстрела в ночь на 5 октября. По его словам, каретами скорой помощи доставили четырех пациентов.

Об этом Юрий Янковский сообщил в комментарии Новини.LIVE.

Раненые из Лапаевки

Врач сообщил, что 46-летнего мужчину и 41-летнюю женщину доставили в больницу Святого Пантелеймона. Раненых осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

"Двух других пациентов доставили в больницу Святого Луки. 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с убойной раной на голове. Ей оказали помощь и она продолжает лечиться амбулаторно", — отметил Янковский.

Также доставили 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии с сочетанной травмой тела. Врач сообщил, что его ургентно прооперировали. Сейчас раненый госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Медики продолжают ему оказывать помощь.

День траура

В результате российского обстрела в Зимноводовской громаде Львовской области объявили День траура из-за гибели семьи в Лапаевке.

"Страшное известие всколыхнуло Зимноводовскую громаду. В результате трагических событий в вечность отошла ученица 10-А класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы Анастасия Грицив вместе с родными", — говорится в сообщении.

Анастасия Грицив. Фото: facebook.com/ZymnovodivskaOTG

В Зимноводовском сельском совете территориальной громады отметили, что это неописуемая боль и невосполнимая потеря для всего сообщества.

Пост громады. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 октября захватчики массированно атаковали Львов и область. Мэр Андрей Садовый предупредил, что количество обстрелов будет расти.

Кроме того, в результате российских ударов горел индустриальный парк Sparrow, который расположен в промышленной зоне "Сигнивка".