Перші кадри після влучань по Лапаївці — у поліції показали відео з бодікамер

Рятувальник на місці влучань у Лапаївці. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Росіяни завдали комбінованих ударів по Лапаївці Львівської області вранці в неділю, 5 жовтня, внаслідок чого загинула ціла родина. Поліцейські, які першими приїхали на місця влучань, допомагали людям вибратися зі зруйнованих будинків.

Відповідні кадри оприлюднила Патрульна поліція Львівської області в Telegram.

Перші хвилини після прильоту по Лапаївці

"Комбінований ворожий удар по Львівщині: є загиблі та поранені. Розбір завалів у селі Лапаївка триває", — зазначили правоохоронці.

Зруйновані будинки після ударів РФ. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Зруйнований будинок. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Згідно з оприлюдненими кадрами, кілька будинків зруйновані вщент, ще деякі зазнали пошкоджень. Патрульні допомагали людям вибратися з-під уламків понівечених будинків, надавали постраждалим психологічну допомогу та відправляли їх до медиків. Також поліцейські охороняли місця прильотів і співпрацювали з рятувальними службами.

"Ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти життєзабезпечення", — уточнили патрульні.

Рятувальники на місці прильоту. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Своєю чергою очільник Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив фото наслідків ударів Росії по регіону, який станом на 22:00 досі оговтується від обстрілу. За його словами, це наймасованіша атака на область від початку повномасштабного вторгнення.

Чоловіки розбирають завали. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Чоловіки ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Наслідки обстрілу Львівської області

Нагадаємо, що в результаті російського обстрілу Львівської області 5 жовтня загинули четверо людей, вісім зазнали поранення. Крім того, в місті та області виявили масштабні руйнування.

Також ми повідомляли, що з атакованої Росією Лапаївки до лікарні доправили чотирьох пацієнтів. Один із поранених у важкому стані, йому робили операцію.

Крім того, під час атаки на Львів росіяни зруйнували індустріальний парк Sparrow, що в промисловій зоні "Сигнівка". Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці подій.

Додамо, що вранці соціальні мережі ширили повідомлення нібито у Львові біля житлових будинків виявили уламок ракети. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що знайшли насправді.