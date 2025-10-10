Радослав Сікорський прибув на Львівщину 10 жовтня

Глава МЗС Польщі відвідав село на Львівщині, де РФ вбила родину
З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Він разом із заступником глави МЗС України Олександром Міщенком відвідали місце російського удару по цивільних у Лапаївці.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у п’ятницю, 10 жовтня.
Сікорський приніс квіти на місце трагедії
Вони вшанували пам’ять невинних людей, яких вбили окупанти під час масованої атаки 5 жовтня. Зокрема, принесли квіти.
"Ця втрата — відкрита рана для Львівщини й усієї України. Дякую Польщі за підтримку і за те, що ви розділяєте наш біль у найважчі хвилини. Це — справжнє братерство. Помста ворогу буде", — додав Козицький.
Нагадаємо, у Лапіївці в ніч на 5 жовтня загинула родина з чотирьох людей.
Того дня окупанти також масовано атакували Львів. У місті спалахнули пожежі та зникло світло.
