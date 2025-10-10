Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Глава МЗС Польщі відвідав село на Львівщині, де РФ вбила родину

Глава МЗС Польщі відвідав село на Львівщині, де РФ вбила родину

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:58
Радослав Сікорський прибув на Львівщину 10 жовтня
Радослав Сікорський з делегацією ставить квіти на місце трагедії. Фото: Максим Козицький / Telegram

З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Він разом із заступником глави МЗС України Олександром Міщенком відвідали місце російського удару по цивільних у Лапаївці.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у п’ятницю, 10 жовтня.

Реклама
Читайте також:
козицький
Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Сікорський приніс квіти на місце трагедії

Вони вшанували пам’ять невинних людей, яких вбили окупанти під час масованої атаки 5 жовтня. Зокрема, принесли квіти.

"Ця втрата  відкрита рана для Львівщини й усієї України.  Дякую Польщі за підтримку і за те, що ви розділяєте наш біль у найважчі хвилини. Це  справжнє братерство. Помста ворогу буде", — додав Козицький.

https://lviv.novyny.live/politsiia-pokazala-pershi-kadri-pislia-vluchan-na-lvivshchini-video-285552.html
Місце атаки в Лапаївці. Фото: Максим Козицький / Telegram

загибла Лапаївка
Загибла Анастасія Гриців. Фото: Максим Козицький / Telegram

Нагадаємо, у Лапіївці в ніч на 5 жовтня загинула родина з чотирьох людей

Того дня окупанти також масовано атакували Львів. У місті спалахнули пожежі та зникло світло. 

Польща Львів МЗС війна в Україні Радослав Сікорський
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації