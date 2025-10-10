Радослав Сікорський прибув на Львівщину 10 жовтня

Радослав Сікорський з делегацією ставить квіти на місце трагедії. Фото: Максим Козицький / Telegram

З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Він разом із заступником глави МЗС України Олександром Міщенком відвідали місце російського удару по цивільних у Лапаївці.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у п’ятницю, 10 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис Максима Козицького. Фото: скриншот

Сікорський приніс квіти на місце трагедії

Вони вшанували пам’ять невинних людей, яких вбили окупанти під час масованої атаки 5 жовтня. Зокрема, принесли квіти.

"Ця втрата — відкрита рана для Львівщини й усієї України. Дякую Польщі за підтримку і за те, що ви розділяєте наш біль у найважчі хвилини. Це — справжнє братерство. Помста ворогу буде", — додав Козицький.

Місце атаки в Лапаївці. Фото: Максим Козицький / Telegram

Загибла Анастасія Гриців. Фото: Максим Козицький / Telegram

Нагадаємо, у Лапіївці в ніч на 5 жовтня загинула родина з чотирьох людей.

Того дня окупанти також масовано атакували Львів. У місті спалахнули пожежі та зникло світло.