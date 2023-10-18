Біля Львова мікроавтобус влетів у вантажівку, п'ятеро поранених

Вантажівка яка потрапила в ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

Вчора, 17 жовтня, близько 19:30 сталася Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп" у селі Ямпіль Львівського району. Внаслідок автотрощі п'ятеро людей отримали травми та були доставлені до медичних закладів.

Про це інформує Нацполіція Львівщини.

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Постраждали чотирирічна дівчинка та десятирічний хлопчик

За даними правоохоронців, відбулося зіткнення автомобілів "Mercedes Sprinter", яким керував 37-річний житель Закарпатської області, та "Iveco" під керуванням 21-річної мешканки одного з сіл Золочівського району.

"Внаслідок ДТП водії транспортних засобів та троє пасажирів "Mercedes Sprinter": чотирирічна дівчинка та десятирічний хлопчик з Черкаської області, а також 66-річна жителька Кіровоградської області —отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на автодорозі Львів — Івано-Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Також, ми писали, що на трасі під Львовом сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало шестеро осіб.