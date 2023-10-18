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Возле Львова микроавтобус влетел в грузовик, пятеро раненых

18 октября 2023 13:22
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Марта Байдака
Журналист
Возле Львова микроавтобус влетел в грузовик, пятеро раненых
Грузовик попавший в ДТП. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 17 октября, около 19:30 произошло ДТП на автодороге "Киев — Чоп" в селе Ямполь Львовского района. В результате аварии пять человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Об этом информирует Нацполиция Львовщины.

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Пострадали четырехлетняя девочка и десятилетний мальчик

По данным правоохранителей, произошло столкновение автомобилей "Mercedes Sprinter" под управлением 37-летнего жителя Закарпатской области и "Iveco" под управлением 21-летней жительницы одного из сел Золочевского района.

"В результате ДТП водители транспортных средств и трое пассажиров "Mercedes Sprinter": четырехлетняя девочка и десятилетний мальчик из Черкасской области, а также 66-летняя жительница Кировоградской области получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что на автодороге Львов - Ивано-Франковск — Мукачево произошло ДТП, недалеко от села Ходорковцы Львовского района. В результате аварии водитель и трое ее пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Также, мы писали, что на трассе под Львовом произошло масштабное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

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