Біля Львова сталася ДТП з потерпілими — внаслідок зіткнення одна з автівок перекинулася

Наслідки аварії. Фото: Патрульна поліція Львівської області

На Львівщині поблизу селища Давидів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Внаслідок аварії на одній частин автодороги Київ — Чоп частково перекрили рух.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

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Перекриття руху на Львівщині

З оприлюднених кадрів можна припустити, що під час руху зіткнулися два транспортних засоби, внаслідок яких один з них перевернувся на бік.

"Часткове перекриття руху. На автодорозі М-06 Київ — Чоп, на залізничному мості, що поблизу повороту на населений пункт Давидів сталася ДТП з потерпілими", — кажуть у поліції, говорячи про перекриття руху.

Правоохоронці додають, що на місці події наразі працюють усі необхідні служби, а патрульні здійснюють охорону.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", — закликають водіїв.

Нагадаємо, днями на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.

Незадовго до цього на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.