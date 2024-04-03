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Біля Львова сталася ДТП з потерпілими — внаслідок зіткнення одна з автівок перекинулася

3 квітня 2024 08:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Біля Львова сталася ДТП з потерпілими — внаслідок зіткнення одна з автівок перекинулася
Наслідки аварії. Фото: Патрульна поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині поблизу селища Давидів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Внаслідок аварії на одній частин автодороги Київ — Чоп частково перекрили рух. 

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області. 

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Перекриття руху на Львівщині

З оприлюднених кадрів можна припустити, що під час руху зіткнулися два транспортних засоби, внаслідок яких один з них перевернувся на бік. 

"Часткове перекриття руху. На автодорозі М-06 Київ — Чоп, на залізничному мості, що поблизу повороту на населений пункт Давидів сталася ДТП з потерпілими", — кажуть у поліції,  говорячи про перекриття руху. 

Правоохоронці додають, що на місці події наразі працюють усі необхідні служби, а патрульні здійснюють охорону. 

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", — закликають водіїв. 

Нагадаємо, днями на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула. 

Незадовго до цього на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.

ДТП
аварія
Львів
дороги
Львівська область
водії

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