Біля Львова сталася ДТП з потерпілими — внаслідок зіткнення одна з автівок перекинулася
На Львівщині поблизу селища Давидів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Внаслідок аварії на одній частин автодороги Київ — Чоп частково перекрили рух.
Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.
Перекриття руху на Львівщині
З оприлюднених кадрів можна припустити, що під час руху зіткнулися два транспортних засоби, внаслідок яких один з них перевернувся на бік.
"Часткове перекриття руху. На автодорозі М-06 Київ — Чоп, на залізничному мості, що поблизу повороту на населений пункт Давидів сталася ДТП з потерпілими", — кажуть у поліції, говорячи про перекриття руху.
Правоохоронці додають, що на місці події наразі працюють усі необхідні служби, а патрульні здійснюють охорону.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху. Будьте обережні на дорозі", — закликають водіїв.
Нагадаємо, днями на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.
Незадовго до цього на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина.
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