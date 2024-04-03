Возле Львова произошло ДТП с пострадавшими — в результате столкновения один из авто перевернулся
Во Львовской области вблизи поселка Давыдов произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате аварии на одной части автодороги Киев — Чоп частично перекрыли движение.
Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
Перекрытие движения во Львовской области
Из обнародованных кадров можно предположить, что во время движения столкнулись два транспортных средства, в результате которых один из них перевернулся на бок.
"Частичное перекрытие движения. На автодороге М-06 Киев — Чоп, на железнодорожном мосту, что вблизи поворота на населенный пункт Давыдов произошло ДТП с пострадавшими", — написали в полиции, говоря о перекрытии движения.
Правоохранители добавляют, что на месте происшествия работают все необходимые службы, а патрульные осуществляют охрану.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", — призывают водителей.
Напомним, на днях на Львовщине авто сбило двух 10-летних девочек на самокате, одна из них погибла.
Незадолго до этого на Львовщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок.
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