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Возле Львова произошло ДТП с пострадавшими — в результате столкновения один из авто перевернулся

3 апреля 2024 08:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Возле Львова произошло ДТП с пострадавшими — в результате столкновения один из авто перевернулся
Последствия аварии. Фото: Патрульная полиция Львовской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области вблизи поселка Давыдов произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате аварии на одной части автодороги Киев — Чоп частично перекрыли движение.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Перекрытие движения во Львовской области

Из обнародованных кадров можно предположить, что во время движения столкнулись два транспортных средства, в результате которых один из них перевернулся на бок.

"Частичное перекрытие движения. На автодороге М-06 Киев — Чоп, на железнодорожном мосту, что вблизи поворота на населенный пункт Давыдов произошло ДТП с пострадавшими", — написали в полиции, говоря о перекрытии движения.

Правоохранители добавляют, что на месте происшествия работают все необходимые службы, а патрульные осуществляют охрану.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Будьте осторожны на дороге", — призывают водителей.

Напомним, на днях на Львовщине авто сбило двух 10-летних девочек на самокате, одна из них погибла.

Незадолго до этого на Львовщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок.

ДТП
авария
Львов
дороги
Львовская область
водители

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