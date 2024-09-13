Священник пояснив, що є важливим для розслідування вбивства Фаріон

Близький до родини Фаріон священник пояснив, що є важливим для розслідування вбивства
У п'ятницю, 13 вересня, у Львові провели пресконференцію щодо вбивства Ірини Фаріон. На ній був присутній ієромонах-студит Юстин Бойко, який особисто знав мовознавицю.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який побував на місці подій.
Священник про вбивство Ірини Фаріон
Священник подякував українським ЗМІ за те, що вони прикували свою увагу до цього вбивства. За його словами, публічність є запорукою того, що ця справа не буде похована.
"Насправді треба віддати належне засобам масової інформації всеукраїнським і львівським за те, що вони прикували свою увагу до цієї, до цього вбивства. Тому що публічна увага є запорукою того, що ця справа не буде похована. Тому вам велика вдячність", — зазначив священник.
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