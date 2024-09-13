Священник пояснив, що є важливим для розслідування вбивства Фаріон

Адвокат Наталія Романик, донька Ірини Фаріон Софія Особа та ієромонах-студит Юстин Бойко на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 вересня, у Львові провели пресконференцію щодо вбивства Ірини Фаріон. На ній був присутній ієромонах-студит Юстин Бойко, який особисто знав мовознавицю.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який побував на місці подій.

Читайте також:

Священник про вбивство Ірини Фаріон

Священник подякував українським ЗМІ за те, що вони прикували свою увагу до цього вбивства. За його словами, публічність є запорукою того, що ця справа не буде похована.

"Насправді треба віддати належне засобам масової інформації всеукраїнським і львівським за те, що вони прикували свою увагу до цієї, до цього вбивства. Тому що публічна увага є запорукою того, що ця справа не буде похована. Тому вам велика вдячність", — зазначив священник.