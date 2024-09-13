Священник объяснил, что важно для расследования убийства Фарион

Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства
В пятницу, 13 сентября, во Львове провели пресс-конференцию об убийстве Ирины Фарион. На ней присутствовал иеромонах-студит Юстин Бойко, который лично знал языковеда.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, побывавший на месте событий.
Священник об убийстве Ирины Фарион
Священник поблагодарил украинские СМИ за то, что они приковали свое внимание к этому убийству. По его словам, публичность является залогом того, что это дело не будет похоронено.
"На самом деле надо отдать должное средствам массовой информации всеукраинским и львовским за то, что они приковали свое внимание к этому, к этому убийству. Потому что публичное внимание является залогом того, что это дело не будет похоронено. Поэтому вам большая благодарность", — отметил священник.
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