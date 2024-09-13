Священник объяснил, что важно для расследования убийства Фарион

Адвокат Наталья Романик, дочь Ирины Фарион София Особа и иеромонах-студит Юстин Бойко на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 сентября, во Львове провели пресс-конференцию об убийстве Ирины Фарион. На ней присутствовал иеромонах-студит Юстин Бойко, который лично знал языковеда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, побывавший на месте событий.

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Священник поблагодарил украинские СМИ за то, что они приковали свое внимание к этому убийству. По его словам, публичность является залогом того, что это дело не будет похоронено.

"На самом деле надо отдать должное средствам массовой информации всеукраинским и львовским за то, что они приковали свое внимание к этому, к этому убийству. Потому что публичное внимание является залогом того, что это дело не будет похоронено. Поэтому вам большая благодарность", — отметил священник.