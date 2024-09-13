Убийство Фарион — почему приставили охрану к дочери языковеда

Адвокат Наталья Романик и дочь Ирины Фарион София Лицо на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Дочь убитого языковеда и экс-нардепки Ирины Фарион получила охрану. Это была инициатива полиции в связи с возможными угрозами. Также София Личность получала подозрительные сообщения в своем Telegram-канале.

Об этом заявила дочь убитой Ирины Фарион София Личность во время пресс-конференции во Львове, сообщает побывавший на месте событий корреспондент Новини.LIVE.

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Почему дочь Фарион имеет охрану

Дочь Фарион отметила, что после начала поисков подозреваемого в убийстве, полиция предупредила ее о возможных угрозах и предоставила охрану.

"Когда еще искали подозреваемого в убийстве, полиция сказала, что мне нужна охрана. Потому что есть подозреваемый, но еще ищут других людей, которые могли ему в этом помочь", — рассказала София Особа.

Кроме того, она упомянула о подозрительной активности в своем Telegram-канале, из-за чего были приняты меры для ограничения доступа к ней с неизвестных номеро

"Подозрительных лиц не было, только сообщения в Telegram-канале "где ты есть". Но мой личный канал ограничили в доступе, чтобы неизвестные номера не писали", — отметила дочь убитой.

Хотя прямых угроз не поступало, сама новость о предоставленной охране, по ее словам, могла помочь избежать возможных инцидентов.

"Возможно, хорошо, что была эта новость о том, что дочь Фарион имеет охрану, потому что так никто не осмелится подойти и что-то сказать", — подчеркнула Особа.

Что известно об убийстве Фарион

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион . Она получила огнестрельное ранение головы. После операции языковед спасти не удалось . Женщина скончалась во львовской больнице.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда. Уже 26 июля во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко , подозреваемого в убийстве Фарион.

Впоследствии родители 18-летнего Зинченко раскрыли новые детали дела . Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.