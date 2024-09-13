Вбивство Фаріон — чому приставили охорону до доньки мовознавиці

Адвокат Наталія Романик та донька Ірини Фаріон Софія Особа на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Донька вбитої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон отримала охорону. Це була ініціатива поліції у зв'язку із можливими погрозами. Також Софія Особа отримувала підозрілі повідомлення у своєму Telegram-каналі.

Про це заявила донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа під час пресконференції у Львові, повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який побував на місці подій.

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Чому донька Фаріон має охорону

Донька Фаріон зазначила, що після початку пошуків підозрюваного у вбивстві, поліція попередила її про можливі загрози та надала охорону.

"Коли ще шукали підозрюваного у вбивстві, поліція сказала, що мені потрібна охорона. Тому що є підозрюваний, але ще шукають інших людей, які могли йому в цьому допомогти", — розповіла Софія Особа.

Крім того, вона згадала про підозрілу активність у своєму Telegram-каналі, через що було вжито заходів для обмеження доступу до неї з невідомих номерів.

"Підозрілих осіб не було, лише повідомленні в Telegram-каналі "де ти є". Але мій особистий канал обмежили в доступі, аби невідомі номери не писали", — зауважила донька вбитої.

Хоча прямих погроз не надходило, сама новина про надану охорону, за її словами, могла допомогти уникнути можливих інцидентів.

"Можливо, добре, що була ця новина про те, що донька Фаріон має охорону, бо так ніхто не насмілиться підійти і щось сказати", — підкреслила Особа.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції мовознавицю врятувати не вдалося. Жінка померла у львівській лікарні.

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці. Вже 26 липня у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Згодом батьки 18-річного Зінченка розкрили нові деталі справи. Вони запевняють, що їхній син не причетний до цього злочину.

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" і набої.