Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери arrow

Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

13 сентября 2024 16:19
Виктория Козырь - редактор
Дочь Ирины Фарион рассказала о деталях планирования убийства языковеда
Адвокат Наталья Романик и дочь Ирины Фарион София Особа на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Дочь языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион София рассказала, как планировалось убийство ее матери. По ее словам, убийца понял, что она планирует куда-то уезжать.

Об этом заявила дочь убитой Ирины Фарион София Особа во время пресс-конференции во Львове, сообщает побывавший на месте событий корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

План убийства Фарион

София подчеркнула, что дело об убийстве Ирины Фарион нужно обязательно довести до конца.

"Нам в этом должны помочь все. Правоохранительные органы помогают, полиция помогает, СБУ и вы сами видели, как в начале было привлечено государство, и государство не отошло от этого, то есть мы вместе все делаем, чтобы довести это дело об убийстве мамы до конца", — говорит она.

Дочь Фарион уверена, что это убийство готовилось детально. По ее словам, языковеда убили именно в тот день, потому что убийца понял, что она планирует куда-то ехать и решил больше не ждать. 

"Он просто не ожидал, что его так быстро задержат. Это долгий процесс, но его задержали", — добавила София о задержании Вячеслава Зинченко.

Что известно об убийстве Фарион

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции языковед спасти не удалось. Женщина скончалась во львовской больнице.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда. Уже 26 июля во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион.

Впоследствии родители 18-летнего Зинченко раскрыли новые детали дела. Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.

Также важные новости дня по теме:

правосудие убийство Львов расследование Ирина Фарион

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

15:46 На трассе Николаев-Одесса расширят дорогу и перестроят мост

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Text

08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра