Дочь Ирины Фарион рассказала о деталях планирования убийства языковеда

Адвокат Наталья Романик и дочь Ирины Фарион София Особа на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Дочь языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион София рассказала, как планировалось убийство ее матери. По ее словам, убийца понял, что она планирует куда-то уезжать.

Об этом заявила дочь убитой Ирины Фарион София Особа во время пресс-конференции во Львове, сообщает побывавший на месте событий корреспондент Новини.LIVE.

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План убийства Фарион

София подчеркнула, что дело об убийстве Ирины Фарион нужно обязательно довести до конца.

"Нам в этом должны помочь все. Правоохранительные органы помогают, полиция помогает, СБУ и вы сами видели, как в начале было привлечено государство, и государство не отошло от этого, то есть мы вместе все делаем, чтобы довести это дело об убийстве мамы до конца", — говорит она.

Дочь Фарион уверена, что это убийство готовилось детально. По ее словам, языковеда убили именно в тот день, потому что убийца понял, что она планирует куда-то ехать и решил больше не ждать.

"Он просто не ожидал, что его так быстро задержат. Это долгий процесс, но его задержали", — добавила София о задержании Вячеслава Зинченко.

Что известно об убийстве Фарион

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции языковед спасти не удалось. Женщина скончалась во львовской больнице.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда. Уже 26 июля во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион.

Впоследствии родители 18-летнего Зинченко раскрыли новые детали дела. Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.