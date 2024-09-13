Донька Ірини Фаріон розповіла про деталі планування вбивства мовознавиці

Адвокат Наталія Романик та донька Ірини Фаріон Софія Особа на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Донька мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон Софія розповіла, як планувалося вбивство її матері. За її словами, вбивця зрозумів, що вона планує кудись їхати.

Про це заявила донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа під час пресконференції у Львові, повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який побував на місці подій.

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План вбивства Фаріон

Софія наголосила, що справу про вбивство Ірини Фаріон потрібно обов'язково довести до кінця.

"Нам в цьому повинні допомогти всі. Правоохоронні органи допомагають, поліція допомагає, СБУ і ви самі бачили, як на початку була залучена держава, і держава не відійшла від цього, тобто ми разом все робимо, щоб довести цю справу про вбивство мами до кінця", — каже вона.

Донька Фаріон впевнена, що це вбивство готувалося детально. За її словами, мовознавицю убили саме того дня, бо убивця зрозумів, що вона планує кудись їхати і вирішив більше не чекати.

"Він просто не очікував, що його так швидко затримають. Це довгий процес, але його затримали", — додала Софія про затримання В'ячеслава Зінченка.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції мовознавицю врятувати не вдалося. Жінка померла у львівській лікарні.

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці. Вже 26 липня у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Згодом батьки 18-річного Зінченка розкрили нові деталі справи. Вони запевняють, що їхній син не причетний до цього злочину.

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" і набої.