Блокада на кордоні України — Садовий звернувся до поляків
Мер Львова звернувся до поляків польською мовою. Він закликає зупинити блокаду на кордоні, яка розпочалася на початку листопада.
Про це Садовий повідомив у соцмережах.
Що сказав Андрій Садовий полякам
Відомо, що Андрій Садовий закликав поляків повернутися до дійсності. За його словами, всі зусилля Польщі, спрямовані на допомогу Україні у її боротьбі, нівелюються діями невеликої групи людей, які перешкоджають гуманітарній допомозі країні, яка вже понад два роки захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.
"Чи здатна Польща проявити відвагу, політичну рішучість і використовувати цивільні механізми для припинення цієї принизливої блокади України? Вартість надто велика", — наголосив Садовий.
Нагадаємо, що польські перевізники продовжують вести блокаду чотирьох КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.
Крім того, в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.
Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні. Так можуть евакуювати людей, але без вантажівок
Читайте Новини.LIVE!