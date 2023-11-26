Блокада на кордоні України — Садовий звернувся до поляків

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот

Мер Львова звернувся до поляків польською мовою. Він закликає зупинити блокаду на кордоні, яка розпочалася на початку листопада.

Про це Садовий повідомив у соцмережах.

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Відомо, що Андрій Садовий закликав поляків повернутися до дійсності. За його словами, всі зусилля Польщі, спрямовані на допомогу Україні у її боротьбі, нівелюються діями невеликої групи людей, які перешкоджають гуманітарній допомозі країні, яка вже понад два роки захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.

"Чи здатна Польща проявити відвагу, політичну рішучість і використовувати цивільні механізми для припинення цієї принизливої блокади України? Вартість надто велика", — наголосив Садовий.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, що польські перевізники продовжують вести блокаду чотирьох КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.

Крім того, в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.

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