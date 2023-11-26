Блокада на границе Украины — Садовый обратился к полякам

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот

Мэр Львова обратился к полякам на польском языке. Он призывает остановить блокаду на границе, которая началась в начале ноября.

Об этом Садовый сообщил в соцсетях.

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Известно, что Андрей Садовый призывал поляков вернуться к действительности. По его словам, все усилия Польши, направленные на помощь Украине в ее борьбе, нивелируются действиями небольшой группы людей, препятствующих гуманитарной помощи стране, которая уже более двух лет защищает свою независимость и безопасность всей Европы.

"Способна ли Польша проявить отвагу, политическую решимость и использовать гражданские механизмы для прекращения этой унизительной блокады Украины? Стоимость слишком велика", — подчеркнул Садовый.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, что польские перевозчики продолжают вести блокаду четырех КПП на границе с Украиной. В частности, контрольно-пропускной пункт "Шегини", который не функционирует с 23 ноября, будет блокироваться активистами круглосуточно, начиная с понедельника, 27 ноября.

Кроме того, в Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.

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