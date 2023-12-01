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Блокування вантажівок на кордоні — українські водії скасували голодування

1 грудня 2023 20:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блокування вантажівок на кордоні — українські водії скасували голодування
Українські водії на кордоні. Фото: Суспільне Львів
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські водії вантажівок, які застрягли на польсько-українському кордоні, призупинили голодування. Це сталося після перемовин з польськими страйкарями за участі консула.

Про це пише Суспільне.

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Українські водії вантажівок, що які стоять в чергах через блокаду кордону, вимагали, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість одиниць транспорту, а саме — 14 вантажівок в годину.

Зазначається, що частина водіїв йшла на переговори до польських мітингувальників, але їх не пропустила поліція.

На місце, де перебували понад 200 українських водіїв, приїхав консул з Генерального консульства України у Любліні Василь Йордан. Він запросив двох українських представників поїхати разом до польських протестувальників.

Вже станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто в годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою.

Відомо, що такі правила діятимуть до 12:00 неділі, 3 грудня.

Українські водії попередили, що якщо домовленість буде порушена — вони офіційно оголосять голодування.

Нагадаємо, що Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.

Також ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека стосовно ситуації на кордоні. Там польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску.

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