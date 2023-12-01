Блокування вантажівок на кордоні — українські водії скасували голодування
Українські водії вантажівок, які застрягли на польсько-українському кордоні, призупинили голодування. Це сталося після перемовин з польськими страйкарями за участі консула.
Про це пише Суспільне.
Водії з України призупинили голодування
Українські водії вантажівок, що які стоять в чергах через блокаду кордону, вимагали, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість одиниць транспорту, а саме — 14 вантажівок в годину.
Зазначається, що частина водіїв йшла на переговори до польських мітингувальників, але їх не пропустила поліція.
На місце, де перебували понад 200 українських водіїв, приїхав консул з Генерального консульства України у Любліні Василь Йордан. Він запросив двох українських представників поїхати разом до польських протестувальників.
Вже станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто в годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою.
Відомо, що такі правила діятимуть до 12:00 неділі, 3 грудня.
Українські водії попередили, що якщо домовленість буде порушена — вони офіційно оголосять голодування.
Нагадаємо, що Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.
Також ми писали, що омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека стосовно ситуації на кордоні. Там польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску.
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