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Україна та Польща досягли домовленостей щодо часткового розблокування кордону

1 грудня 2023 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна та Польща досягли домовленостей щодо часткового розблокування кордону
Черги з вантажівок на кордоні. Фото: Ян Доброносов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

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Так, у польській столиці зустрілися заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач та державний секретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер.

Сторони погодили низку заходів:

  • відкриття пункту пропуску "Угринів — Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;
  • створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин — Дорогуськ" та "Краківець — Корчова". Саме на цих пунктах є смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці. 
  • запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" терміном в один місяць. 

Водночас питання скасування чи змін до "транспортного безвізу" не обговорювалось.

Також польські протестувальники наполягають на функціонування "Угринів — Долгобичув" та "Нижанковичі — Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС.

"Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма стосовно інших країн", — наголошують в Мінінфраструктури.

Наразі напрацьовуються стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

"Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон", — зазначають у повідомленні.

Крім того, йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску.

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Скриншот допису Мінінфраструктури

Нагадаємо, що станом на 1 грудня на кордоні між Україною та Польщею в черзі застрягли 2 100 вантажівок. Черги пов'язані зі страйком на польському кордоні.

Крім того, на пропускному пункті Краківець — Корчова тривають протести через блокаду польсько-українського кордону. Сьогодні, 1 грудня, водії з України оголосили голодування через блокаду.

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