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Украина и Польша достигли договоренностей о частичном разблокировании границы

1 декабря 2023 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина и Польша достигли договоренностей о частичном разблокировании границы
Очереди из грузовиков на границе. Фото: Ян Доброносов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы, где протестуют польские перевозчики. В Варшаве состоялась встреча сторон, в ходе которой согласовали ряд мер.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

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В польской столице встретились заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и государственный секретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

Стороны согласовали ряд мер:

  • открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска;
  • создание в системе єЧерга отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчова". Именно на этих пунктах есть полосы для пустого транспорта прямо в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.
  • запуск пилотного проекта с регистрацией в єЧерзі непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком в один месяц.

В то же время вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не обсуждался.

Также польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов — Долгобычев" и "Нижанковичи — Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

"Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма в отношении других стран", — отмечают в Мининфраструктуры.

Сейчас нарабатываются стратегические решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и снизить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков, пропущенных через границу", — отмечают в сообщении.

Кроме того, речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска.

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Скриншот поста Мининфраструктуры

Напомним, что на 1 декабря на границе между Украиной и Польшей в очереди застряли 2 100 грузовиков. Очереди связаны с забастовкой на польской границе.

Кроме того, на пропускном пункте Краковец-Корчева продолжаются протесты из-за блокады польско-украинской границы. Сегодня, 1 декабря, водители из Украины объявили голодовку из-за блокады.

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