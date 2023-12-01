Блокировка грузовиков на границе — украинские водители отменили голодовку

Украинские водители на границе. Фото: Суспільне Львів

Украинские водители грузовиков, застрявших на польско-украинской границе, приостановили голодовку. Это произошло после переговоров с польскими бастующими с участием консула.

Об этом пишет Суспільне.

Читайте также:

Водители из Украины приостановили голодовку

Украинские водители грузовиков, стоящих в очередях из-за блокады границы, требовали, чтобы польские забастовщики пропускали большее количество единиц транспорта, а именно — 14 грузовиков в час.

Отмечается, что часть водителей шла на переговоры с польскими митингующими, но их не пропустила полиция.

На место, где находилось более 200 украинских водителей, приехал консул из Генерального консульства Украины в Люблине Василий Иордан. Он пригласил двух украинских представителей поехать вместе с польскими протестующими.

Уже по состоянию на 16:00 протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать семь авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

Известно, что такие правила будут действовать до 12:00 3 декабря.

Украинские водители предупредили, что если договоренность будет нарушена, они официально объявят голодовку.

Напомним, что Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы, где протестуют польские перевозчики. В Варшаве состоялась встреча сторон, в ходе которой согласовали ряд мер.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Уполномоченному по правам человека Польши Профессору Марчину Вьёчеку относительно ситуации на границе. Там польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска.