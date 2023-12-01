Ситуація катастрофічна – Лубінець звернувся до омбудсмена Польщі через блокаду кордону
Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека стосовно ситуації на кордоні. Там польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску.
Про це Лубінець повідомив у Telegram.
Лубінець звернувся до омбудсмана Польщі
Уповноважений з прав людини нагадав, що ще з початку листопада у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні заблокований рух автотранспорту, який здійснює перевезення вантажів.
Він наголосив, що українські водії перебувають там у кричущій ситуації.
"Я вже вернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Уповноваженого з прав людини Республіки Польща Професора Марчіна Вьочека. Наразі від свого колеги я поки що не отримав відповіді", — повідомив Лубінець.
Проте Україна отримала лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням Премʼєр-міністра України.
Як стало відомо, українська сторона розпочала підготовку до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі.
"Також є ініціатива зі створення Штабу допомоги українцям на кордоні, аби забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо", — уточнив Уповноважений.
Нагадаємо, що Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.
Також ми писали, що станом на 1 грудня на кордоні між Україною та Польщею в черзі застрягли 2 100 вантажівок. Черги пов'язані зі страйком на польському кордоні.
Читайте Новини.LIVE!