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Ситуація катастрофічна – Лубінець звернувся до омбудсмена Польщі через блокаду кордону

1 грудня 2023 19:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація катастрофічна – Лубінець звернувся до омбудсмена Польщі через блокаду кордону
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з прав людини Польщі Професора Марчіна Вьочека стосовно ситуації на кордоні. Там польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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Уповноважений з прав людини нагадав, що ще з початку листопада у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні заблокований рух автотранспорту, який здійснює перевезення вантажів.

Він наголосив, що українські водії перебувають там у кричущій ситуації.

"Я вже вернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Уповноваженого з прав людини Республіки Польща Професора Марчіна Вьочека. Наразі від свого колеги я поки що не отримав відповіді", —  повідомив Лубінець.

Проте Україна отримала лист від Міністерства закордонних справ України за дорученням Премʼєр-міністра України.

Як стало відомо, українська сторона розпочала підготовку до евакуації водіїв із заблокованих пунктів пропуску на території Польщі.

"Також є ініціатива зі створення Штабу допомоги українцям на кордоні, аби забезпечити водіїв продуктами харчування, водою, медикаментами, пальним тощо", — уточнив Уповноважений.

Нагадаємо, що Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, де протестують польські перевізники. У Варшаві відбулася зустріч сторін, під час якої погодили низку заходів.

Також ми писали, що станом на 1 грудня на кордоні між Україною та Польщею в черзі застрягли 2 100 вантажівок. Черги пов'язані зі страйком на польському кордоні.

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