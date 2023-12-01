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Ситуация катастрофическая – Лубинец обратился к омбудсмену Польши из-за блокады границы

1 декабря 2023 19:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ситуация катастрофическая – Лубинец обратился к омбудсмену Польши из-за блокады границы
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Уполномоченному по правам человека Польши Профессору Марчину Вьёчеку относительно ситуации на границе. Там польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

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Лубинец обратился к омбудсмену Польши

Уполномоченный по правам человека напомнил, что еще с начала ноября в пунктах пропуска на украинско-польской границе заблокировано движение автотранспорта, осуществляющего перевозку грузов.

Он подчеркнул, что украинские водители находятся там в вопиющей ситуации.

"Я уже вернулся к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Уполномоченному по правам человека Республики Польша Профессору Марчину Вьёчеку. Сейчас от своего коллеги я пока не получил ответа", — сообщил Лубинец.

Тем не менее Украина получила письмо от Министерства иностранных дел Украины по поручению Премьер-министра Украины.

Как стало известно, украинская сторона приступила к подготовке к эвакуации водителей из заблокированных пунктов пропуска на территории Польши.

"Также есть инициатива по созданию Штаба помощи украинцам на границе, чтобы обеспечить водителей продуктами питания, водой, медикаментами, топливом и тому подобное", — уточнил Уполномоченный.

Напомним, что Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы, где протестуют польские перевозчики. В Варшаве состоялась встреча сторон, в ходе которой согласовали ряд мер.

Также мы писали, что на 1 декабря на границе между Украиной и Польшей в очереди застряли 2 100 грузовиков. Очереди связаны с забастовкой на польской границе.

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