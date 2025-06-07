Садовий прокоментував відносини з Польщею

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував відносини України та Польщі. На його думку, бракує людського спілкування між українською та польською сторонами.

Про це мер Львова сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 червня.

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Міський голова Львова вважає, що наразі у відносинах України та Польщі бракує людського спілкування.

"Нам бракує звичайного людського спілкування", — сказав Садовий про відносини з поляками.

Водночас він зазначив, що має чудові відносини з мерами багатьох польських міст. За його словами, між ними немає суперечностей, бо всі, мовляв, розуміють, що мають спільне майбутнє.

"Не хочу коментувати польські виборчі кампанії, тому що це — їхні проблеми. Просто треба бути мудрими. І я думаю, нам дуже бракує людського спілкування", — пояснив мер Львова.

Нагадаємо, що нещодавно Садовий сказав, хто найкраще здатен вести переговори з Росією.

Крім того, мер Львова заявив, що агентура РФ працює в багатьох країнах Європейського Союзу.