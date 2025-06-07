Садовый прокомментировал отношения с Польшей

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

Городской председатель Львова Андрей Садовый прокомментировал отношения Украины и Польши. По его мнению, не хватает человеческого общения между украинской и польской сторонами.

Об этом мэр Львова сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 июня.

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Садовый об отношениях Украины и Польши

Городской голова Львова считает, что сейчас в отношениях Украины и Польши не хватает человеческого общения.

"Нам не хватает обычного человеческого общения", — сказал Садовый об отношениях с поляками.

В то же время он отметил, что имеет прекрасные отношения с мэрами многих польских городов. По его словам, между ними нет противоречий, потому что все, мол, понимают, что имеют общее будущее.

"Не хочу комментировать польские избирательные кампании, потому что это — их проблемы. Просто надо быть мудрыми. И я думаю, нам очень не хватает человеческого общения", — объяснил мэр Львова.

Напомним, что недавно Садовый сказал, кто лучше всего способен вести переговоры с Россией.

Кроме того, мэр Львова заявил, что агентура РФ работает во многих странах Европейского Союза.