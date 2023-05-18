Британські фермери доставили на Львівщину 40 пікапів для ЗСУ

Пікапи для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА

У Яворові, що на Львівщині, відбулася передача пікапів для ЗСУ. Чергові 40 авто для 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила та інших підрозділів подарували британські фермери. Пікапи до України вони доставили особисто.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адмністрації.

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"Пікапи для миру"

Фермери з Великої Британії, проїхавши через усю Європу, вже вчетверте доправляють позашляховики в Україну. Свою акцію вони називають "Пікапи для миру" (Pickups for peace). Загалом британські фермери передали вже сотню автівок для ЗСУ. Пікапи раніше використовувалися на фермерських господарствах.

"Деякі автівки вже готові до передачі на передову. Деякі ще будуть оглядати на СТО, перевірятимуть їхню справність, деякі пікапи ще будуть фарбувати", — розповів провідний інстектор відділу інвестиційної політики Львівської ОВА Данило Петрів.

Ініціатором акції є фермер з Шотландії Марк Лерд, а також Вінсент Гіллінгам, який є координатором в Англії. З лютого 2022 року іноземні благодійники постачають тепловізори, бронежилети, теплий одяг натівського зразка, а також генератори. Усе це вони доставляють в автівках, як і критично потрібні запасні шини, мастила, інструменти тощо.

На передовій пікапи українські захисники використовують для виконання різноманітних завдань, зокрема для транспортування особового складу та обладнання, постачання матеріальних запасів та забезпечення комунікаційних потреб.

Волонтерська група з Великої Британії планує й надалі працювати задля допомоги України, щоб досягти нової мети — 200 переданих пікапів. Наступну партію автівок волонтери з Великої Британії планують зібрати та привезти вже в червні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що з Львівщини передадуть 150 тонн конфіскованих товарів до Миколаївської та Херсонської областей.