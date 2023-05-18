Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Британські фермери доставили на Львівщину 40 пікапів для ЗСУ arrow

Британські фермери доставили на Львівщину 40 пікапів для ЗСУ

18 травня 2023 16:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Британські фермери доставили на Львівщину 40 пікапів для ЗСУ
Пікапи для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Яворові, що на Львівщині, відбулася передача пікапів для ЗСУ. Чергові 40 авто для 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила та інших підрозділів подарували британські фермери. Пікапи до України вони доставили особисто.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адмністрації.

Читайте також:

"Пікапи для миру" 

Фермери з Великої Британії, проїхавши через усю Європу, вже вчетверте доправляють позашляховики в Україну. Свою акцію вони називають "Пікапи для миру" (Pickups for peace). Загалом британські фермери передали вже сотню автівок для ЗСУ. Пікапи раніше використовувалися на фермерських господарствах.

"Деякі автівки вже готові до передачі на передову. Деякі ще будуть оглядати на СТО, перевірятимуть їхню справність, деякі пікапи ще будуть фарбувати", — розповів провідний інстектор відділу інвестиційної політики Львівської ОВА Данило Петрів.

Ініціатором акції є фермер з Шотландії Марк Лерд, а також Вінсент Гіллінгам, який є координатором в Англії. З лютого 2022 року іноземні благодійники постачають тепловізори, бронежилети, теплий одяг натівського зразка, а також генератори. Усе це вони доставляють в автівках, як і критично потрібні запасні шини, мастила, інструменти тощо.

На передовій пікапи українські захисники використовують для виконання різноманітних завдань, зокрема для транспортування особового складу та обладнання, постачання матеріальних запасів та забезпечення комунікаційних потреб.

Волонтерська група з Великої Британії планує й надалі працювати задля допомоги України, щоб досягти нової мети  — 200 переданих пікапів. Наступну партію автівок волонтери з Великої Британії планують зібрати та привезти вже в червні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що з Львівщини передадуть 150 тонн конфіскованих товарів до Миколаївської та Херсонської областей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB