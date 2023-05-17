З Львівщини передадуть 150 тонн конфіскованих товарів до Миколаївської та Херсонської областей

Конфіскований товар. Фото: Бюро економічної безпеки України у Львівській області

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури передають першу партію товарів до Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Загалом це 150 тонн, або понад 763 піддони, з дитячими товарами, засобами гігієни, медикаментами та продуктами харчування нетривалого терміну зберігання.

Про це інформує бюро економічної безпеки України у Львівській області.

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Деталі справи

Рішення про зняття арешту з частини майна, яке зберігається на складі, прийняв Личаківський районний суд м. Львова з метою збереження економічної вартості продукції. Йдеться про понад 900 піддонів з побутовими товарами.

Як повідомлялося раніше, ці товари були виявлені у складському приміщенні у Львівській області наприкінці квітня. Речі ввезли на територію України через державний кордон без сплати податків та обов’язкових митних платежів.

Звернення щодо передачі речей надійшли до Територіального управління БЕБ у Львівській області від Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій, військових частин ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) триває.

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