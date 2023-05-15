Керівник Львівської митниці розповів, яку зарплату отримує на новій посаді

Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік. Фото: ZAXID.NET

Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік розповів про свою заробітну плату. Він також прокоментував випадки корупції.

Про це Андрій Кузнік розповів в інтерв'ю ZAXID.NET.

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Журналісти запитали в Кузніка, що відбувається з корупційними схемами на митниці, адже практично щотижня з'являється інформація про такі випадки.

За словами Кузніка, майже половина з усіх працівників митниці працюють на кордоні. До цієї посади він працював у Службі безпеці України, а також у підрозділі боротьби з корупцією у митних органах і контрабандою.

Він назвав одну з причин корупції на Львівській митниці — низька заробітна плата. Кузнік повідомив, що інспектор митниці отримує 10-12 тис грн. За ці гроші працівник повинен доїхати на роботу, купити собі форму та харчуватися.

"Під час роботи в СБУ у мене був банальний випадок у Києві. Інспектори митниці мали приїжджати на вокзал о 5:00 ранку, жодний міський транспорт в такий час не їздить. Інспектора питають: "Ти взяв у громадянина 200 грн". Він каже: "Так, взяв". "А навіщо ти взяв?". Він пояснив: "У мене єдиний спосіб доїхати на роботу — це на таксі або ночувати на вокзалі". Який у нього є вихід? Він вже не каже, що йому потрібно взутися, вдягнутися. Спершу, ніж в кого щось спитати, потрібно дати достойну зарплату", — розповів Кузнік.

Чи можливо виправдати корупцію низькими зарплатами

Керівник митниці наголосив, що не виправдовує корупцію. Він розповів, що про випадки затримань знає заздалегідь, адже щодня спілкується майже зі всіма правоохоронними органами.

За словами Кузніка, усі, хто контролює митницю, отримують заробітну плату в 4-5 разів більшу, ніж інспектор, який оглядає вантаж і приймає рішення щодо оформлення. Він постійно спілкується з керівництвом, аби підняти зарплати.

"Якщо підняти зарплату співробітнику митниці, який безпосередньо стоїть на кордоні, він буде поважати себе і не слухатиме керівника, який буде йому казати що і як робити. У деяких моментах ті, що звільнені, слухали когось, хто їм допомагає жити чи виживати. Так не має бути", — наголосив Кузнік.

Яку зарплату отримує керівник митниці

Кузнік розповів, що його заплата 37 тис. грн, а в оперативного співробітника ДБР — 80 тис. грн. За його словами, йому вистачає на життя.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського у розтраті 1,2 млн грн та зловживанні службовим становищем на півмільйона грн. Таке рішення 10 травня ухвалив ВАКС.