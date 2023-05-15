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Руководитель Львовской таможни рассказал, какую зарплату получает на новой должности

15 мая 2023 20:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Руководитель Львовской таможни рассказал, какую зарплату получает на новой должности
Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник. Фото: ZAXID.NET
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник рассказал о своей заработной плате. Он также прокомментировал случаи коррупции.

Об этом Андрей Кузник рассказал в интервью ZAXID.NET.

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Журналисты спросили Кузника, что происходит с коррупционными схемами на таможне, ведь практически еженедельно появляется информация о таких случаях.

По словам Кузника, почти половина всех работников таможни работают на границе. До этого он работал в Службе безопасности Украины, а также в подразделении по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой.

Он назвал одну из причин коррупции на Львовской таможне — низкая заработная плата. Кузник сообщил, что инспектор таможни получает 10-12 тыс грн. За эти деньги работник должен доехать на работу, купить себе форму и питаться.

"Во время работы в СБУ у меня был банальный случай в Киеве. Инспекторы таможни должны были приезжать на вокзал в 5:00 утра, ни один городской транспорт в такое время не ездит. Инспектора спрашивают: "Ты взял у гражданина 200 грн". Он говорит: "Да, взял". "А зачем ты взял?". Он объяснил: "У меня единственный способ доехать на работу — это на такси или ночевать на вокзале". Какой у него есть выход? Он уже не говорит, что ему нужно обуться, одеться. Сначала, чем у кого-то что-то спросить, нужно дать достойную зарплату", — рассказал Кузник.

Возможно ли оправдать коррупцию низкими зарплатами

Руководитель таможни подчеркнул, что не оправдывает коррупцию. Он рассказал, что о случаях задержаний знает заранее, ведь каждый день общается почти со всеми правоохранительными органами.

По словам Кузника, все, кто контролирует таможню, получают заработную плату в 4-5 раз больше, чем инспектор, который осматривает груз и принимает решение по оформлению. Он постоянно общается с руководством, чтобы поднять зарплату.

"Если поднять зарплату сотруднику таможни, который непосредственно стоит на границе, он будет уважать себя и не будет слушать руководителя, который будет ему говорить что и как делать. В некоторых моментах уволенные слушали кого-то, кто им помогает жить или выживать. Так не должно быть", — подчеркнул Кузник.

Какую зарплату получает руководитель таможни

Кузник рассказал, что его заплата 37 тыс. грн, а у оперативного сотрудника ДБР — 80 тыс. грн. По его словам, ему хватает на жизнь.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению в сущности уголовное производство по обвинению бывшего заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского в растрате 1,2 млн грн и злоупотреблении служебным положением на полмиллиона грн. Такое решение 10 мая принял ВАКС.

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