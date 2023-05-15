ВАКС призначив до розгляду справу ексзаступника прокуратура Львівщини

Вхід до суду. Фото: ВАКС

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського у розтраті 1,2 млн грн та зловживанні службовим становищем на півмільйона грн. Таке рішення 10 травня ухвалив ВАКС.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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Деталі справи

"Призначити у відкритому судовому засіданні судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному проваджені, внесеному 21.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140000000054, за обвинуваченням (Мирона Тиховського – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на 15:00 15 травня 2023 року", — йдеться в рішенні.

Додамо, у березні 2023 року САП скерувала до суду справу ексзаступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського. За версією обвинувачення, восени 2015 року підозрюваний (на той момент обіймав посаду заступника прокурора Львівської області) надав незаконну вказівку підлеглому штучно створити передумови для перерахування понад 1,2 млн грн приватній компанії нібито як оплату заборгованості за виконані ремонті роботи в приміщеннях прокуратури Львівської області.

Що з`ясувало слідство

Як з`ясувало слідство, експосадовець знав, що ремонті роботи того року цією підрядною організацією не проводились, і заборгованості у понад 1,2 млн грн перед приватною компанією прокуратура не мала. Він організував підробку актів виконаних робіт та накладних, вказавши, що, нібито, фактично ремонтні роботи проводились у 2015 році, таким чином забезпечивши незаконне перерахування коштів підрядній організації.

До того ж, НАБУ і САП встановили, що у листопаді-грудні 2015 року підозрюваний організував закупівлі офісного паперу для потреб прокуратури без тендеру і за завищеними цінами. Внаслідок цього прокуратура переплатила понад 417 тисяч грн, що підтверджено висновками експертизи. Підозрюваному визначили запобіжний захід у вигляді застави з покладанням обов'язків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть посадовця Держгеокадастру.