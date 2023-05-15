Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow ВАКС призначив до розгляду справу ексзаступника прокурора Львівщини arrow

ВАКС призначив до розгляду справу ексзаступника прокурора Львівщини

15 травня 2023 13:01
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
ВАКС призначив до розгляду справу ексзаступника прокуратура Львівщини
Вхід до суду. Фото: ВАКС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського у розтраті 1,2 млн грн та зловживанні службовим становищем на півмільйона грн. Таке рішення 10 травня ухвалив ВАКС.

Про це повідомляє "Слово і діло".

Читайте також:

Деталі справи

"Призначити у відкритому судовому засіданні судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному проваджені, внесеному 21.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140000000054, за обвинуваченням (Мирона Тиховського – ред.) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на 15:00 15 травня 2023 року",  — йдеться в рішенні.

Додамо, у березні 2023 року САП скерувала до суду справу ексзаступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського. За версією обвинувачення, восени 2015 року підозрюваний (на той момент обіймав посаду заступника прокурора Львівської області) надав незаконну вказівку підлеглому штучно створити передумови для перерахування понад 1,2 млн грн приватній компанії нібито як оплату заборгованості за виконані ремонті роботи в приміщеннях прокуратури Львівської області. 

Що з`ясувало слідство

Як з`ясувало слідство, експосадовець знав, що ремонті роботи того року цією підрядною організацією не проводились, і заборгованості у понад 1,2 млн грн перед приватною компанією прокуратура не мала. Він організував підробку актів виконаних робіт та накладних, вказавши, що, нібито, фактично ремонтні роботи проводились у 2015 році, таким чином забезпечивши незаконне перерахування коштів підрядній організації.

До того ж, НАБУ і САП встановили, що у листопаді-грудні 2015 року підозрюваний організував закупівлі офісного паперу для потреб прокуратури без тендеру і за завищеними цінами. Внаслідок цього прокуратура переплатила понад 417 тисяч грн, що підтверджено висновками експертизи. Підозрюваному визначили запобіжний захід у вигляді застави з покладанням обов'язків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть посадовця Держгеокадастру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB