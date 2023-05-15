ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-заместителя прокуратура Львовщины

Вход в трибунал. Фото: ВАКС

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывшего заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского в растрате 1,2 млн. грн. и злоупотреблении служебным положением на полмиллиона гривен. Такое решение 10 мая принял ВАКС.

Об этом сообщает "Слово и дело" .

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Детали дела

"Назначить в открытом судебном заседании судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовном производстве, внесенном 21.04.2016 в Единый реестр досудебных расследований под № 420161400000000054, по обвинению (Мирона 5-х) — по обвинению (Мирона Тиховского) 191 , ч. 2 ст.364 УК Украины, на 15:00 15 мая 2023 года", - говорится в решении.

Добавим, в марте 2023 года САП направила в суд дело экс-заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского. По версии обвинения, осенью 2015 подозреваемый (на тот момент занимал должность заместителя прокурора Львовской области) предоставил незаконное указание подчиненному искусственно создать предпосылки для перечисления более 1,2 млн грн частной компании якобы в оплату задолженности за выполненные ремонте работы в помещениях прокуратуры.

Что выяснило следствие

Как выяснило следствие, экс-чиновник знал, что ремонт работы этого года этой подрядной организацией не проводился, и задолженности более 1,2 млн грн перед частной компанией прокуратура не имела. Он организовал подделку актов выполненных работ и накладных, указав, что фактически ремонтные работы проводились в 2015 году, таким образом обеспечив незаконное перечисление средств подрядной организации.

К тому же НАБУ и САП установили, что в ноябре-декабре 2015 года подозреваемый организовал закупки офисной бумаги для нужд прокуратуры без тендера и по завышенным ценам. В результате прокуратура переплатила более 417 тысяч грн, что подтверждено выводами экспертизы. Подозреваемому определили меру пресечения в виде залога с возложением обязанностей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской областибудут судить чиновника Госгеокадастра.